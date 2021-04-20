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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

20.04.2021 16:58



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirket Esas sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadili 20 Nisan 2021 tarihli ve 10313 nolu ticaret sicil gazetesi ilanı ile tescil edilmiştir.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur
 
Saygılarımızla
 
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929656


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