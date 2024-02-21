***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
21.02.2024 18:14
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Tarafından, 1. Şirket'in mevcut 650.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla Esas Sözleşme'nin ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline, 2. Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına, 3. İşbu tadil kararının şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformu (KAP")'nda duyurulmasına ve tadil tasarısının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251145
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|VESTL
|91,30
|3.752.909.617
|% 10,00
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|SMART
|47,30
|430.015.559
|% 10,00
|
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|7.163.663
|% 10,00
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|330.750.937
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|286.200.866
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|346.904.106
|% -9,98
|
|ETYAT
|14,84
|34.225.462
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|10.029.983
|% -9,47
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|MIATK
|72,55
|9.960.888.233
|% 5,37
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|THYAO
|279,25
|9.310.937.148
|% -0,71
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
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|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|ZOREN
|6,02
|2.707.685.683
|% 2,21
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,93
|2.933.128.048
|% 1,30
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|ODAS
|10,33
|2.173.349.395
|% 5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,9995
|31,0073
|% 0,31
|
|Euro
|33,5389
|33,5487
|% 0,30
|
|Sterlin
|38,9932
|39,1888
|% 0,23
|
|Frank
|35,0767
|35,2880
|% 0,41
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|Riyal
|8,2423
|8,2836
|% 0,30
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,83
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|% 0,66
|
|Platin
|883,50
|886,44
|% 0,66
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|Paladyum
|936,19
|940,59
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|82,95
|% 0,66
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|Altın Ons
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