***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
22.02.2024 17:05
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için 22 Şubat 2024 tarihinde başvurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251341
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0156
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0552
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
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33,9039
En Düşük
33,5115
18:052.016,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,78
|Açılış
|: 2.016,39
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|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
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2.030,51
En Düşük
2.013,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9867
|30,9889
|% -0,05
|
|Euro
|33,6095
|33,6275
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,0036
|39,1992
|% -0,12
|
|Frank
|35,0231
|35,2341
|% -0,23
|
|Riyal
|8,2374
|8,2787
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|900,04
|901,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,46
|968,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,05
|83,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,72
|% 0,66
|