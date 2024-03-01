***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.03.2024 17:06
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz tarafımıza bugün tebliğ edilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.04.04-50352 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur.
Esas Sözleşme değişiklik tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayladığı ekteki hali ile, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253848
BIST
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17:299.131
En Düşük
|Değişim
|: -0,68%
|| -62,76
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:2931,3586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1251
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:2933,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0778
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:292.071,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 19,05
|Açılış
|: 2.071,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:29
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.211.666
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.694.043.913
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|423.355.888
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|72.625.882
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|216.490.973
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|432.863.091
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|474.830.856
|% -9,93
|
|EDATA
|31,00
|446.905.971
|% -8,82
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|REEDR
|76,10
|5.665.977.539
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.109.745.112
|% 5,68
|
|KONTR
|294,75
|4.640.932.966
|% 2,70
|
|THYAO
|278,25
|4.457.871.407
|% -1,24
|
|EKGYO
|11,35
|2.043.483.892
|% 2,25
|
|ODAS
|10,65
|1.730.297.287
|% 5,55
|
|ISCTR
|10,80
|1.691.662.284
|% -2,70
|
|EREGL
|46,06
|6.752.983.150
|% 1,19
|
|ZOREN
|5,54
|772.142.552
|% -1,77
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3541
|31,3586
|% 0,40
|
|Euro
|33,9296
|33,9445
|% 0,23
|
|Sterlin
|39,4722
|39,6702
|% 0,41
|
|Frank
|35,1749
|35,3868
|% -0,01
|
|Riyal
|8,3367
|8,3785
|% 0,41
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|872,97
|874,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,00
|941,31
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,13
|83,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,43
|2.052,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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17:44HKTM
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 24.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 502, 306 adet işlem
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17:43KBORU
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 160.10 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 268, 778 adet işlem
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17:42KBORU
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 159.70 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 182, 136 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 26 kaybederek (% -0.84 ) 9, 620