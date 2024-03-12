***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz tarafımıza tebliğ edilen, T.C. Ticaret Bakanlığı' nın E-50035491-431.02-00094700985 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258101BIST