***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.03.2024 17:08
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz tarafımıza tebliğ edilen, T.C. Ticaret Bakanlığı' nın E-50035491-431.02-00094700985 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258101
BIST
'
18:059.069
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -62,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
8.986
En Yüksek
9.193
18:0532,0649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0434
|Açılış
|: 32,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0673
En Düşük
31,9669
18:0535,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0507
|Açılış
|: 35,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
18:052.228,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -18,07
|Açılış
|: 2.228,86
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.218,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|231,10
|39.562.240
|% 10,00
|
|SAMAT
|58,85
|349.695.240
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|115.042.005
|% 10,00
|
|BASCM
|14,85
|7.659.794
|% 10,00
|
|BANVT
|183,70
|168.842.313
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,07
|2.864.671
|% -9,98
|
|FONET
|35,00
|20.793.290
|% -9,98
|
|DERIM
|31,76
|37.975.991
|% -9,98
|
|CUSAN
|26,60
|89.301.927
|% -9,95
|
|CMENT
|574,50
|28.627.517
|% -9,95
|
|THYAO
|275,50
|9.042.285.465
|% -1,87
|
|EREGL
|45,28
|6.757.063.193
|% -1,09
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|TUPRS
|165,80
|3.947.096.682
|% -0,90
|
|OBAMS
|47,50
|3.911.457.332
|% -9,35
|
|ISCTR
|11,07
|4.443.106.746
|% 2,88
|
|AKFGY
|2,85
|825.724.883
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,17
|1.083.368.454
|% -1,71
|
|EKGYO
|10,77
|2.052.014.659
|% -3,15
|
|YKBNK
|23,30
|3.514.012.177
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0621
|32,0660
|% 0,14
|
|Euro
|35,0387
|35,0512
|% 0,11
|
|Sterlin
|41,7446
|41,9539
|% -1,12
|
|Frank
|37,1786
|37,3649
|% -0,98
|
|Riyal
|8,7129
|8,7566
|% -0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|921,27
|923,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,06
|1.043,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,78
|82,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.161,05
|2.161,34
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MEPET
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 12.57 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 844 adet işlem
-
17:58YYLGD
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 190, 141 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 9, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 90, 141.00 milyon TL de
-
17:57HUNER
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 194 adet işlem
-
17:56SEYKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 6.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 737, 709 adet işlem