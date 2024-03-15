***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.03.2024 16:12
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun E-85780303-110.01.01.01-871049 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur. Gerekli onayları tamamlanmış olan esas sözleşme tadil tasarısı onaylanmış hali ile yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259195
BIST
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17:088.851
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -32,85
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.815
En Yüksek
8.908
17:0832,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0887
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
17:0835,1348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0242
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
17:082.237,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,85
|Açılış
|: 2.237,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler17:06
|DOBUR
|196,10
|76.331.979
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|249.326.821
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|65.774.944
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|277.350.530
|% 9,96
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|KLRHO
|47,62
|148.816.134
|% -9,98
|
|FONET
|31,20
|54.937.802
|% -9,98
|
|SEKUR
|14,12
|20.568.888
|% -9,72
|
|DGATE
|48,00
|34.486.351
|% -7,16
|
|THYAO
|273,50
|5.767.213.807
|% 0,64
|
|REEDR
|60,60
|4.305.342.158
|% 6,04
|
|OBAMS
|53,30
|3.079.747.362
|% 6,60
|
|ASTOR
|101,30
|3.058.984.270
|% -3,71
|
|MIATK
|69,40
|2.847.584.750
|% -2,25
|
|ISCTR
|10,39
|1.178.533.916
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,12
|423.979.510
|% -0,78
|
|EKGYO
|10,84
|769.748.649
|% -0,55
|
|REEDR
|60,60
|4.305.342.158
|% 6,04
|
|AKFGY
|2,62
|159.149.238
|% -0,76
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2149
|32,2218
|% 0,29
|
|Euro
|35,1418
|35,1551
|% 0,13
|
|Sterlin
|41,5276
|41,7358
|% 0,51
|
|Frank
|36,9055
|37,0905
|% 0,67
|
|Riyal
|8,6872
|8,7308
|% 0,56
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,17
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|944,28
|945,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,74
|1.081,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,86
|84,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.159,66
|2.159,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:21ULKER
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 106.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 788 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 26 kaybederek (% -0.37 ) 9, 399
-
17:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, REEDR, OBAMS
-
17:20XU100
Endeks 8, 863 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 55, 995.00 milyon TL de
-
17:20DOFER
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 44.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 379, 512 adet işlem