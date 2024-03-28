***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.03.2024 18:36
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadili onaylanmış olup tadil metni Ek'te yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263911
BIST
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18:059.080
En Düşük
|Değişim
|: 3,10%
|| 273,25
|Açılış
|: 8.864
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|Önceki Kapanış
|: 8.807
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8.864
En Yüksek
9.080
18:0532,3441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0933
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
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32,3578
En Düşük
32,2225
18:0535,1372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0156
|Açılış
|: 35,0500
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|Önceki Kapanış
|: 35,2000
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35,2158
En Düşük
34,8851
18:052.308,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 31,39
|Açılış
|: 2.308,93
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|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
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2.313,85
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|158,40
|676.369.953
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|466.201.481
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.630.468
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|28.491.008
|% 9,99
|
|PEGYO
|22,02
|281.325.351
|% 9,99
|
|KSTUR
|5.495,00
|8.555.715
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|240.693.791
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|144.277.606
|% -9,97
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|ERSU
|41,02
|124.588.737
|% -9,96
|
|THYAO
|297,75
|14.134.098.220
|% 5,31
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|AGROT
|35,26
|4.196.888.434
|% -9,96
|
|TUPRS
|176,90
|4.053.376.469
|% 4,24
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|ISCTR
|11,23
|4.911.851.581
|% 3,60
|
|ZOREN
|5,68
|1.354.600.914
|% 3,09
|
|YKBNK
|27,50
|3.928.682.727
|% 4,09
|
|EKGYO
|9,67
|1.332.171.192
|% 2,55
|
|HEKTS
|17,10
|2.091.802.046
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3392
|32,3441
|% 0,29
|
|Euro
|35,0912
|35,1372
|% 0,04
|
|Sterlin
|40,8428
|41,0475
|% -0,58
|
|Frank
|35,8852
|36,0651
|% -0,20
|
|Riyal
|8,6199
|8,6631
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,85
|24,89
|% 0,66
|
|Platin
|908,72
|910,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,88
|1.019,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,62
|86,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.222,14
|2.222,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 303, 74 artarak (% 3.19 ) 9, 823
-
17:59KUTPO
Yüzde 8.29 oranında artışla 93.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
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17:58KCHOL
Yüzde 6.70 oranında artışla 203.80 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 261, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde 9.82 oranında artışla 23.48 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 476, 660 adet işlem
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17:55EUREN
Yüzde 9.60 oranında artışla 16.55 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 897, 055 adet işlem