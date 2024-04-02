***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.04.2024 16:52
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadili 02 Nisan 2024 tarihli ve 11056 nolu ticaret sicil gazetesi ilanı ile tescil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265758
BIST
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16:569.107
En Düşük
|Değişim
|: -0,55%
|| -50,27
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.107
En Yüksek
9.266
16:5632,0939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0846
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
16:5634,6015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0743
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
16:562.334,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,10
|Açılış
|: 2.334,94
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler16:54
|SKBNK
|4,51
|308.085.011
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.198.672
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|105.250.781
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.513.188
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|108.717.832
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.167.032
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|398.417.982
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|212.161.133
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|653.355.208
|% -9,96
|
|THYAO
|301,75
|8.254.271.796
|% -0,66
|
|ISCTR
|11,64
|5.992.893.335
|% 1,13
|
|YKBNK
|29,42
|5.356.858.174
|% 3,52
|
|AKBNK
|49,26
|4.667.960.244
|% 3,05
|
|SAHOL
|85,95
|3.761.100.342
|% 1,72
|
|ISCTR
|11,64
|5.992.893.335
|% 1,13
|
|ZOREN
|6,02
|1.947.527.517
|% -1,79
|
|YKBNK
|29,42
|5.356.858.174
|% 3,52
|
|EKGYO
|9,11
|1.120.124.285
|% -1,51
|
|AKBNK
|49,26
|4.667.960.244
|% 3,05
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0696
|32,0970
|% -0,25
|
|Euro
|34,5628
|34,6219
|% -0,16
|
|Sterlin
|40,5035
|40,7066
|% 0,31
|
|Frank
|35,5759
|35,7542
|% 0,01
|
|Riyal
|8,5970
|8,6401
|% 0,23
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,54
|25,57
|% 0,66
|
|Platin
|925,21
|926,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,29
|1.008,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,36
|88,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.269,86
|2.270,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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17:09YEOTK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 45 kaybederek (% -0.26 ) 8, 093
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