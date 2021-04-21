***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.04.2021AçıklamalarŞirket Esas sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesi tadil edilmiş olup, Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunulurSaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4, 6 14/04/2021 20/04/2021 103137 15/04/2019 25/04/2019 98164,14 17/04/2017 17/04/2017 93076,9,12,14,17 08/04/2016 14/04/2016 90542, 31 01/06/2012 07/06/2012 8085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930305BIST