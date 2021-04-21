***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
21.04.2021 21:30
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.04.2021
Açıklamalar
Şirket Esas sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesi tadil edilmiş olup, Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4, 6 14/04/2021 20/04/2021 10313
7 15/04/2019 25/04/2019 9816
4,14 17/04/2017 17/04/2017 9307
6,9,12,14,17 08/04/2016 14/04/2016 9054
2, 31 01/06/2012 07/06/2012 8085
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930305
BIST
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|FORMT
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|UZERB
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|MRSHL
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|KSTUR
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|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
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|
|NUGYO
|11,40
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|
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|
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|893.244
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|
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|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3182
|8,3225
|% 1,75
|
|Euro
|9,9842
|10,0122
|% 1,48
|
|Sterlin
|11,4697
|11,5272
|% 0,95
|
|Frank
|9,0217
|9,0760
|% 1,51
|
|Riyal
|2,2097
|2,2208
|% 1,59
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-10,31
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|Altın Gr.
|477
|477
|5,03
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|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
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|Çeyrek
|757
|775
|7,69
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|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|-0,42
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|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,00
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|B. Petrol
|65,54
|65,54
|0,22
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