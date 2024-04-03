***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
03.04.2024 17:24
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2024
Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesi tadil edilmiş olup, Esas Sözleşmemizin son hali ekte sunulmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla, Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 02/04/2024 02/04/2024 11056
4,6 14/04/2021 20/04/2021 9816
4,14 17/04/2017 17/04/2017 9307
6,9,12,14,17 08/04/2016 14/04/2016 9054
2, 31 01/06/2012 07/06/2012 8085
7 15/04/2019 25/04/2019 9816
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266507
BIST