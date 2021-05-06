***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2021-31/03/2021 dönemine ait ara dönem faaliyet raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935056BIST