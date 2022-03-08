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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

08.03.2022 19:42
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2022
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2022
Karar Sayısı
12
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                           SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 07.03.2022
KARAR SAYISI: 2022/12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 2021 yılına ait faaliyet raporunun ve 2021 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkerleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun
-  Tarafımızca incelendiğini,
-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
-  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 
 
 
Kamil Batur Şulen                                İlknur Gür Uralcan                     Erdinç Kazak
Denetim Komitesi Başkanı                    Denetim Komitesi Üyesi            Mali İşler Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008527


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Tam 6.217 6.377 219,79  
Yarım 3.005 3.085 106,32  
Çeyrek 1.507 1.542 53,16  
Gümüş.Ons 26,65 26,68 1,02  
Gümüş Gr. 12,50 12,51 0,67  
B. Petrol 132 132 8,85  
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