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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

07.03.2023 18:21
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/03/2023
Karar Sayısı
10
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI    FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN    KARAR TARİHİ: 07.03.2023    KARAR SAYISI: 2023/10    Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK ve ilgili mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 2022 yılına ait faaliyet raporunun ve 2022 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, SPK'nın Sürdürülebilirlik İlkerleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun    -  Tarafımızca incelendiğini,    -  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    -  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.    Saygılarımızla,                Kamil Batur Şulen         İlknur Gür Uralcan           Erdinç Kazak Denetim Komitesi BaşkanıDenetim Komitesi ÜyesiMali İşler Direktörü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121190


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Yarım 3.667 3.710 -47,00  
Çeyrek 1.834 1.855 -24,00  
Gümüş.Ons 20,05 20,07 -0,96  
Gümüş Gr. 12,18 12,20 -0,57  
B. Petrol 83,17 83,17 -3,01  
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