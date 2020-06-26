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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

26.06.2020 13:59
GÜNCEL HABERLER



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretim Kapasite Kullanım Oranının Artırılması ve Kısa çalısma programının sonlandırılması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
-
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

26 Haziran 2020 tarihinden itibaren üretim kapasitemiz kademeli olarak normal sektör ortalamalarına kadar artırılacaktır. Nisan ayında başlayan kısa çalışma programı sonlandırılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
 
      
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853098


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORGE 6,97 80.385.222 % 9,94  
EKIZ 10,42 1.448.417 % 9,92  
AYEN 5,33 164.379.177 % 9,90  
SARKY 6,90 29.479.477 % 9,87  
DAGI 6,69 35.058.303 % 9,85  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4651 8,5076 % -0,26  
Frank 7,2052 7,2486 % 0,09  
Riyal 1,8218 1,8310 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 -2,88  
Altın Gr. 389 389 -0,07  
Cumhuriyet 2.579 2.618 77,80  
Tam 2.592 2.603 -3,70  
Yarım 1.259 1.273 -1,80  
Çeyrek 630 637 -0,90  
Gümüş.Ons 17,80 17,85 0,03  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 0,02  
B. Petrol 40,95 40,95 -0,10  
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