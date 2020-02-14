***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 140.498 389.585 294.971 684.556 1.376.119 1.376.119Transferler19.795 275.176 -294.971 -19.795 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.582 1.582 2.459 4.041 81.690 81.690 224.296 224.296 310.027 310.027Kar Payları-207.200 -207.200 -207.200 -207.200Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-31.464 -31.464 -31.464Dönem Sonu Bakiyeler185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482Transferler19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.384 -6.384 -50 -6.434 42.219 -18.384 23.835 277.682 277.682 295.083 295.083Kar Payları3.921 -204.703 -204.703 -200.782 -200.782Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.563 -6.563 -6.563Dönem Sonu Bakiyeler185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI656.766 281.525Dönem Karı (Zararı)277.682 224.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler318.293 268.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 111.298 89.829Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21.263 11.013Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.283 5.876Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 35.598 5.663Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler59.163 123.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler6 18.986 11.467Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 69.870 32.279Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.556 -9.831Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler388 -1.007İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler27.854 -254.269Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler52.373 -223.568Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.395 96.455Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-178.273 -71.341Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler130.838 56.007Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151 432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.370 -112.254Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları623.829 238.507Ödenen Faiz22 -12.183 -13.617Alınan Faiz22 31.316 31.099Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -3.662 -5.897Vergi İadeleri (Ödemeleri)17.466 31.433YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-171.800 -357.923Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.227 15.591Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-155.027 -373.514Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-20.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-689.705 346.599İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-6.563 -31.464İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -6.563 -31.464Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.255.834 1.824.268Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.682.673 -1.219.986Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.765 0Ödenen Temettüler19 -200.782 -207.200Ödenen Faiz-91.773 -61.560Alınan Faiz38.017 42.541YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-204.739 270.201Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.031 5.727NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-199.708 275.928DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 834.738 558.810DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 635.030 834.738Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 635.091 837.838Ticari Alacaklar721.132 920.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 254.046 296.127İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 467.086 624.081Diğer Alacaklar16.054 26.920İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar27 13.843 24.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.211 2.242Türev Araçlar18 323 1.418Stoklar10 672.302 485.190Peşin Ödenmiş Giderler17 28.578 8.291Diğer Dönen Varlıklar17 106.279 168.257ARA TOPLAM2.179.759 2.448.122TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.179.759 2.448.122DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 20.173 0Ticari Alacaklar130.005 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 130.005 0Türev Araçlar18 323 1.855Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 302.846 286.658Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 43.371 44.631Maddi Duran Varlıklar13 1.389.903 1.328.532Kullanım Hakkı Varlıkları12 14.804 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar78.395 70.742Şerefiye14 5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 72.406 64.753Peşin Ödenmiş Giderler17 28.342 8.087TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.008.162 1.740.505TOPLAM VARLIKLAR4.187.921 4.188.627KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar855.406 984.376İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar855.406 984.376Banka Kredileri7 855.406 984.376Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları220.023 271.424İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları220.023 271.424Banka Kredileri7 217.816 271.424Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.207 0Ticari Borçlar916.128 773.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 38.380 52.307İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 877.748 721.593Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.072 3.415Diğer Borçlar1.186 1.035İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.186 1.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 54.766 6.170Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 6.198 7.796Kısa Vadeli Karşılıklar13.817 9.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 13.103 7.720Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 714 1.414ARA TOPLAM2.071.596 2.057.250TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.071.596 2.057.250UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar518.760 645.058İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar518.760 645.058Banka Kredileri7 505.382 645.058Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 13.378 0Uzun Vadeli Karşılıklar30.780 22.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 30.780 22.179Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 18.247 16.658Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 13.318 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER581.105 683.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.652.701 2.741.145ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.535.220 1.447.482Ödenmiş Sermaye19 185.000 185.000Sermaye Düzeltme Farkları19 195.175 195.175Geri Alınmış Paylar (-)19 -34.106 -31.464Paylara İlişkin Primler (İskontolar)44 44Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.521 -2.087Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.930 -4.546Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.930 -4.546Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar2.409 2.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)282.499 258.664Yabancı Para Çevrim Farkları300.883 258.664Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-18.384 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler179.838 160.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları457.609 457.561Net Dönem Karı veya Zararı277.682 224.296Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.535.220 1.447.482TOPLAM KAYNAKLAR4.187.921 4.188.627Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 3.645.900 3.537.548Satışların Maliyeti20, 21 -3.025.933 -2.916.366TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)619.967 621.182BRÜT KAR (ZARAR)619.967 621.182Genel Yönetim Giderleri21 -59.486 -65.595Pazarlama Giderleri21 -90.610 -88.835Araştırma ve Geliştirme Giderleri21 -7.568 -4.855Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 205.453 539.157Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -171.670 -469.335ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)496.086 531.719Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 6.980 16.881Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -18.986 -11.467FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)484.080 537.133Finansman Gelirleri24 281.240 874.123Finansman Giderleri24 -417.768 -1.154.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)347.552 256.575Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-69.870 -32.279Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -61.369 -35.736Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -8.501 3.457SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)277.682 224.296DÖNEM KARI (ZARARI)277.682 224.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları277.682 224.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 26 1,50000000 1,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.434 4.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -7.980 1.978Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-50 2.459Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 -50 2.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 1.596 -396Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar23.835 81.690Yabancı Para Çevrim Farkları42.219 81.690Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-23.569 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.185 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.401 85.731TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)295.083 310.027Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları295.083 310.027http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819325BIST