***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482Transferler0 224.296 -224.296 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -15 -15 20.247 -17.872 2.375 64.246 64.246 66.606 66.606Kar Payları0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.443 -5.443 -5.443Dönem Sonu Bakiyeler185.000 195.175 -36.907 44 -4.546 -4.546 2.444 -2.102 278.911 -17.872 261.039 160.293 681.857 64.246 746.103 1.508.645 1.508.645Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220Transferler0 277.682 -277.682 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 180 180 37.623 -19.082 18.541 65.126 65.126 83.847 83.847Sermaye Arttırımı15 138.750 -138.706 -44 0 0Kar Payları0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)15 26.936 16.867 16.867 43.803 43.803Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 -7.170 0 -10.930 -10.930 2.589 -8.341 338.506 -37.466 301.040 179.838 752.158 65.126 817.284 1.662.870 1.662.870Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI139.752 244.300Dönem Karı (Zararı)65.126 64.246Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler139.803 86.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler31.155 27.725Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler11.662 -8.927Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.837 949Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18, 19 10.954 4.662Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler65.675 34.014Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -357 8.019Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17.631 19.640Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.246 685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-69.336 89.452Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler68.411 47.589Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler94.451 77.936Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-201.407 -29.855Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler309 277İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.100 -6.495Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları135.593 240.465Ödenen Faiz-2.443 -3.069Alınan Faiz7.362 8.172Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-760 -1.268Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-151.999 -25.132Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-144.999 -25.132Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-7.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI126.405 -248.280İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.170 -5.443İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.170 -5.443İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.973 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.973 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri577.412 201.901Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-478.704 -437.635Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.448 -2.212Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-20.336 -18.578Alınan Faiz5.678 13.687YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)114.158 -29.112Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.039 2.027NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)116.197 -27.085DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ635.030 834.738DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ751.227 807.653Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri751.459 635.091Finansal Yatırımlar4 7.064 0Ticari Alacaklar701.426 721.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 310.327 254.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 391.099 467.086Diğer Alacaklar17.432 16.054İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 15.185 13.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.247 2.211Türev Araçlar14 0 323Stoklar8 579.763 672.302Peşin Ödenmiş Giderler44.467 28.578Diğer Dönen Varlıklar115.908 106.279ARA TOPLAM2.217.519 2.179.759TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.217.519 2.179.759DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.160 20.173Ticari Alacaklar140.649 130.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 140.649 130.005Türev Araçlar14 0 323Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 337.946 302.846Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 135.803 43.371Maddi Duran Varlıklar10 1.417.033 1.389.903Kullanım Hakkı Varlıkları11 15.529 14.804Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.196 78.395Şerefiye5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 74.207 72.406Peşin Ödenmiş Giderler53.318 28.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.200.634 2.008.162TOPLAM VARLIKLAR4.418.153 4.187.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.081.791 855.406İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.081.791 855.406Banka Kredileri6 1.081.791 855.406Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.902 220.023İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları172.902 220.023Banka Kredileri6 170.637 217.816Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.265 2.207Ticari Borçlar760.614 916.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 58.763 38.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar701.851 877.748Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.568 4.072Diğer Borçlar1.495 1.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.495 1.186Türev Araçlar14 26.858 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.062 54.766Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 22.371 6.198Kısa Vadeli Karşılıklar4.391 13.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar4.391 13.103Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 714ARA TOPLAM2.137.052 2.071.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.137.052 2.071.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar563.971 518.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar563.971 518.760Banka Kredileri6 552.006 505.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 11.965 13.378Uzun Vadeli Karşılıklar31.857 30.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31.857 30.780Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 7.955 18.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler14.448 13.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER618.231 581.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.755.283 2.652.701ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.662.870 1.535.220Ödenmiş Sermaye15 323.750 185.000Sermaye Düzeltme Farkları15 56.469 195.175Geri Alınmış Paylar (-)15 -7.170 -34.106Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 0 44Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.341 -8.521Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.930 -10.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.930 -10.930Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar2.589 2.409Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)301.040 282.499Yabancı Para Çevrim Farkları338.506 300.883Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-37.466 -18.384Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler179.838 179.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları752.158 457.609Net Dönem Karı veya Zararı65.126 277.682Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.662.870 1.535.220TOPLAM KAYNAKLAR4.418.153 4.187.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.062.040 925.425Satışların Maliyeti-848.416 -776.315TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)213.624 149.110BRÜT KAR (ZARAR)213.624 149.110Genel Yönetim Giderleri16 -15.999 -15.108Pazarlama Giderleri16 -28.730 -21.237Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -2.061 -1.545Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 95.800 86.841Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -85.990 -60.745ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)176.644 137.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.130 983Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 357 -8.019FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)178.131 130.280Finansman Gelirleri18 20.041 38.738Finansman Giderleri19 -115.415 -85.132SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.757 83.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.631 -19.640Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -23.144 -12.580Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 5.513 -7.060SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)65.126 64.246DÖNEM KARI (ZARARI)65.126 64.246Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları65.126 64.246Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 0,20000000 0,20000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar180 -15Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar180 -15Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 180 -15Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar18.541 2.375Yabancı Para Çevrim Farkları37.623 20.247Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.464 -22.913Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.382 5.041DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.721 2.360TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.847 66.606Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları83.847 66.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846008BIST