***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482Transferler19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-952 -952 113 -839 31.682 -26.593 5.089 137.050 137.050 141.300 141.300Kar Payları3.921 -204.703 -204.703 -200.782 -200.782Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-5.505 -5.505 -5.505Dönem Sonu Bakiyeler185.000 195.175 -33.048 44 -5.498 -5.498 2.572 -2.926 290.346 -26.593 263.753 179.838 457.609 137.050 594.659 1.382.495 1.382.495Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220Transferler34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.374 -1.374 477 -897 55.553 -12.315 43.238 47.355 47.355 89.696 89.696Sermaye Arttırımı138.750 -138.706 -44 0 0Kar Payları891 -239.575 -239.575 -238.684 -238.684Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)26.936 16.867 16.867 43.803 43.803Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 -6.279 0 -12.304 -12.304 2.886 -9.418 356.436 -30.699 325.737 214.787 477.634 47.355 524.989 1.430.035 1.430.035Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI103.275 268.956Dönem Karı (Zararı)47.355 137.050Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler255.932 152.187Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 59.383 55.492Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13.889 -8.541Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.937 2.445Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18, 19 30.141 13.914Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler107.301 18.411Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 36.984 3.921Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 985 19.819Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 3.409 46.020Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-476 -194Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.379 900İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-207.438 -31.301Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler154.201 -50.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler145.387 63.776Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-463.656 -19.080Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-139 -54İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-43.231 -25.763Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları95.849 257.936Ödenen Faiz-3.767 -5.935Alınan Faiz12.022 18.380Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-829 -1.425Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-223.016 -67.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri480 323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-186.787 -61.048Verilen Nakit Avans ve Borçlar-29.709 -6.675Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-7.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI329.870 -533.504İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-7.170 -5.505İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.170 -5.505İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.973 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.973 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.245.038 585.563Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-674.563 -891.561Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.822 -2.081Ödenen Temettüler-238.684 -200.782Ödenen Faiz-53.309 -42.142Alınan Faiz10.407 23.004YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)210.129 -331.948Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.624 3.422NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)212.753 -328.526DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ635.030 834.738DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ847.783 506.212Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri847.837 635.091Finansal Yatırımlar4 7.246 0Ticari Alacaklar630.561 721.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 235.108 254.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 395.453 467.086Diğer Alacaklar18.202 16.054İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 15.945 13.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.257 2.211Türev Araçlar14 0 323Stoklar8 531.332 672.302Peşin Ödenmiş Giderler16.766 28.578Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 8.423 0Diğer Dönen Varlıklar129.025 106.279ARA TOPLAM2.189.392 2.179.759TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.189.392 2.179.759DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.673 20.173Ticari Alacaklar117.371 130.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 117.371 130.005Türev Araçlar14 0 323Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 353.999 302.846Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 135.022 43.371Maddi Duran Varlıklar10 1.431.379 1.389.903Kullanım Hakkı Varlıkları11 39.595 14.804Maddi Olmayan Duran Varlıklar84.330 78.395Şerefiye5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 78.341 72.406Peşin Ödenmiş Giderler58.051 28.342TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.240.420 2.008.162TOPLAM VARLIKLAR4.429.812 4.187.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.139.361 855.406İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.139.361 855.406Banka Kredileri6 1.139.361 855.406Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları185.897 220.023İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları185.897 220.023Banka Kredileri6 179.604 217.816Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 6.293 2.207Ticari Borçlar474.028 916.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 39.710 38.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar434.318 877.748Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.109 4.072Diğer Borçlar1.047 1.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.047 1.186Türev Araçlar14 36.338 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)56.343 54.766Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 6.198Kısa Vadeli Karşılıklar5.574 13.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5.574 13.103Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 714ARA TOPLAM1.905.697 2.071.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.905.697 2.071.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.040.985 518.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.040.985 518.760Banka Kredileri6 1.007.649 505.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 33.336 13.378Uzun Vadeli Karşılıklar34.606 30.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar34.606 30.780Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 3.054 18.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler15.435 13.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.094.080 581.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.999.777 2.652.701ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.430.035 1.535.220Ödenmiş Sermaye15 323.750 185.000Sermaye Düzeltme Farkları15 56.469 195.175Geri Alınmış Paylar (-)15 -6.279 -34.106Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 44Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-9.418 -8.521Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.304 -10.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.304 -10.930Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar2.886 2.409Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)325.737 282.499Yabancı Para Çevrim Farkları356.436 300.883Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-30.699 -18.384Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler214.787 179.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları477.634 457.609Net Dönem Karı veya Zararı47.355 277.682Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.430.035 1.535.220TOPLAM KAYNAKLAR4.429.812 4.187.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.602.600 1.868.813 540.560 943.388Satışların Maliyeti16 -1.320.514 -1.558.791 -472.098 -782.476TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)282.086 310.022 68.462 160.912BRÜT KAR (ZARAR)282.086 310.022 68.462 160.912Genel Yönetim Giderleri16 -34.850 -31.117 -18.851 -16.009Pazarlama Giderleri16 -42.398 -48.331 -13.668 -27.094Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -3.585 -2.849 -1.524 -1.304Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 148.321 146.630 52.521 59.789Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -122.031 -98.775 -36.041 -38.030ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)227.543 275.580 50.899 138.264Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.787 2.170 1.657 1.187Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -985 -19.819 -1.342 -11.800FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)229.345 257.931 51.214 127.651Finansman Gelirleri18 72.105 120.447 52.064 81.709Finansman Giderleri19 -250.686 -195.308 -135.271 -110.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.764 183.070 -31.993 99.184Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.409 -46.020 14.222 -26.380Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -15.370 -34.333 7.774 -21.753Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 11.961 -11.687 6.448 -4.627SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.355 137.050 -17.771 72.804DÖNEM KARI (ZARARI)47.355 137.050 -17.771 72.804Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları47.355 137.050 -17.771 72.804Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 0,15000000 0,42000000 -0,05000000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-897 -839 -1.077 -824Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.717 -1.190 -1.717 -1.190Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar477 113 297 128Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)477 113 297 128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler343 238 343 238Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar43.238 5.089 3.237 2.714Yabancı Para Çevrim Farkları55.553 31.682 -4.042 11.435Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.788 -34.094 9.332 -11.181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.473 7.501 -2.053 2.460DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.341 4.250 2.160 1.890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.696 141.300 -15.611 74.694Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları89.696 141.300 -15.611 74.694http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869207BIST