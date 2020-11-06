***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482Transferler19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-952 -952 -7 -959 24.324 -12.798 11.526 221.304 221.304 231.871 231.871Kar Payları3.921 -204.703 -204.703 -200.782 -200.782Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.174 -6.174 -6.174Dönem Sonu Bakiyeler185.000 195.175 -33.717 44 -5.498 -5.498 2.452 -3.046 282.988 -12.798 270.190 179.838 457.609 221.304 678.913 1.472.397 1.472.397Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220Transferler34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.374 -1.374 1.295 -79 111.770 -44.866 66.904 182.371 182.371 249.196 249.196Sermaye Arttırımı138.750 -138.706 -44 0 0Kar Payları891 -239.575 -239.575 -238.684 -238.684Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)26.549 18.505 18.505 45.054 45.054Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 -6.666 0 -12.304 -12.304 3.704 -8.600 412.653 -63.250 349.403 214.787 479.272 182.371 661.643 1.590.786 1.590.786Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI496.320 365.729Dönem Karı (Zararı)182.371 221.304Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler465.525 194.164Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 92.062 82.944Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.321 -5.818Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.966 3.352Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18, 19 44.330 26.976Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler202.558 -6.799Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 80.586 3.916Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -6.152 22.877Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 31.660 68.435Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.806 -2.027Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-160.496 -60.745Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler44.428 -61.022Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler80.505 58.380Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-259.542 -96.071Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83 72İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.970 37.896Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları487.400 354.723Ödenen Faiz-5.133 -9.707Alınan Faiz15.435 23.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.382 -3.247YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-319.083 -116.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.067 2.682Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-253.491 -87.252Verilen Nakit Avans ve Borçlar-49.557 -12.341Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-25.102 -20.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri7.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.308 -481.863İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-12.171 -6.174İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.171 -6.174İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.225 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.225 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.502.018 954.092Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.147.737 -1.186.624Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.148 -2.067Ödenen Temettüler-238.684 -200.782Ödenen Faiz-82.668 -68.249Alınan Faiz15.473 27.941YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)266.545 -233.045Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.897 3.555NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)273.442 -229.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ635.030 834.738DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ908.472 605.248Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri909.039 635.091Finansal Yatırımlar4 38.286 0Ticari Alacaklar771.917 721.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 322.453 254.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 449.464 467.086Diğer Alacaklar20.552 16.054İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 18.196 13.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.356 2.211Türev Araçlar14 1.162 323Stoklar8 595.566 672.302Peşin Ödenmiş Giderler18.345 28.578Diğer Dönen Varlıklar149.280 106.279ARA TOPLAM2.504.147 2.179.759TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.504.147 2.179.759DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 0 20.173Ticari Alacaklar118.537 130.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 118.537 130.005Türev Araçlar14 0 323Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 412.349 302.846Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 134.241 43.371Maddi Duran Varlıklar10 1.474.974 1.389.903Kullanım Hakkı Varlıkları11 37.978 14.804Maddi Olmayan Duran Varlıklar84.934 78.395Şerefiye5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 78.945 72.406Peşin Ödenmiş Giderler63.233 28.342Ertelenmiş Vergi Varlığı20 14.666 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.340.912 2.008.162TOPLAM VARLIKLAR4.845.059 4.187.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar735.442 855.406İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar735.442 855.406Banka Kredileri6 735.442 855.406Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları213.935 220.023İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları213.935 220.023Banka Kredileri6 207.152 217.816Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 6.783 2.207Ticari Borçlar699.502 916.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 59.178 38.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar640.324 877.748Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.061 4.072Diğer Borçlar1.269 1.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.269 1.186Türev Araçlar14 81.102 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)79.276 54.766Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 27.521 6.198Kısa Vadeli Karşılıklar7.030 13.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar7.030 13.103Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 714ARA TOPLAM1.850.138 2.071.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.850.138 2.071.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.351.064 518.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.351.064 518.760Banka Kredileri6 1.314.731 505.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 36.333 13.378Uzun Vadeli Karşılıklar34.793 30.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar34.793 30.780Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 0 18.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18.278 13.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.404.135 581.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.254.273 2.652.701ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.590.786 1.535.220Ödenmiş Sermaye15 323.750 185.000Sermaye Düzeltme Farkları15 56.469 195.175Geri Alınmış Paylar (-)15 -6.666 -34.106Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 44Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.600 -8.521Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.304 -10.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.304 -10.930Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar3.704 2.409Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)349.403 282.499Yabancı Para Çevrim Farkları412.653 300.883Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-63.250 -18.384Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler214.787 179.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları479.272 457.609Net Dönem Karı veya Zararı182.371 277.682Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.590.786 1.535.220TOPLAM KAYNAKLAR4.845.059 4.187.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.706.005 2.742.781 1.103.405 873.968Satışların Maliyeti16 -2.141.345 -2.262.089 -820.831 -703.298TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)564.660 480.692 282.574 170.670BRÜT KAR (ZARAR)564.660 480.692 282.574 170.670Genel Yönetim Giderleri16 -52.361 -44.518 -17.511 -13.401Pazarlama Giderleri16 -59.994 -66.418 -17.596 -18.087Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -5.614 -4.516 -2.029 -1.667Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 260.791 160.969 112.470 14.339Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -185.694 -123.517 -63.663 -24.742ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)521.788 402.692 294.245 127.112Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.353 5.156 2.566 2.986Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 6.152 -22.877 7.137 -3.058FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)533.293 384.971 303.948 127.040Finansman Gelirleri18 141.126 224.406 69.021 103.959Finansman Giderleri19 -460.388 -319.638 -209.702 -124.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)214.031 289.739 163.267 106.669Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-31.660 -68.435 -28.251 -22.415Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -52.036 -58.511 -36.666 -24.178Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 20.376 -9.924 8.415 1.763SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)182.371 221.304 135.016 84.254DÖNEM KARI (ZARARI)182.371 221.304 135.016 84.254Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları182.371 221.304 135.016 84.254Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 0,56000000 0,68000000 0,42000000 0,26000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-79 -959 818 -120Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.717 -1.190 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.295 -7 818 -120Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.295 -7 818 -120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler343 238 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar66.904 11.526 23.666 6.437Yabancı Para Çevrim Farkları111.770 24.324 56.217 -7.358Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.521 -16.408 -41.732 17.686Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.655 3.610 9.181 -3.891DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.825 10.567 24.484 6.317TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)249.196 231.871 159.500 90.571Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları249.196 231.871 159.500 90.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886780BIST