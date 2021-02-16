***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 0 1.447.482Transferler19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.384 -6.384 -50 -6.434 42.219 -18.384 23.835 277.682 277.682 295.083 0 295.083Kar Payları3.921 -204.703 -204.703 -200.782 0 -200.782Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20 -6.563 -6.563 0 -6.563Dönem Sonu Bakiyeler185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 0 1.535.220Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 0 1.535.220Transferler34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.088 -4.088 922 -3.166 85.027 2.756 87.783 439.953 439.953 524.570 0 524.570Sermaye Arttırımı138.750 -138.706 -44 0 0 0Kar Payları891 -239.575 -239.575 -238.684 0 -238.684Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)20 18.505 18.505 45.054 0 45.054Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 -6.666 0 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI862.084 677.021Dönem Karı (Zararı)439.953 277.682Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler501.911 320.920Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 125.301 111.298Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler49.670 21.263Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.258 4.283Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25 56.335 35.598Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler154.306 59.163Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler66.713 2.627Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-7.508 18.986İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -7.508 18.986Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 52.722 69.870Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.886 -2.556Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 388İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-100.487 45.482Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-145.316 52.373Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.338 12.395Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler43.861 -178.273Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-109.166 130.838Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler319 151İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler94.477 27.998Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları841.377 644.084Ödenen Faiz23 -8.727 -12.183Alınan Faiz23 23.124 31.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -1.683 -3.662Vergi İadeleri (Ödemeleri)7.993 17.466YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-408.236 -192.055Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.251 3.227Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-385.989 -155.027Verilen Nakit Avans ve Borçlar-7.653 -20.255Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-23.845 -20.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri-189.431 -689.705İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-12.171 -6.563İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -12.171 -6.563İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.225 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri57.225 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.836.378 1.255.834Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.751.530 -1.682.673Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -4.992 -1.765Ödenen Temettüler20 -238.684 -200.782Ödenen Faiz-97.387 -91.773Alınan Faiz21.730 38.017YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)264.417 -204.739Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.543 5.031NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)269.960 -199.708DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 635.030 834.738DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 904.990 635.030Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 906.204 635.091Finansal Yatırımlar5 37.261 0Ticari Alacaklar830.008 721.132İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 404.580 254.046İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 425.428 467.086Diğer Alacaklar716 16.054İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 0 13.843İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 716 2.211Türev Araçlar18 0 323Stoklar10 630.967 672.302Peşin Ödenmiş Giderler17 34.294 28.578Diğer Dönen Varlıklar17 123.190 106.279ARA TOPLAM2.562.640 2.179.759Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 91.350 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.653.990 2.179.759DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 0 20.173Ticari Alacaklar8 101.637 130.005İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 101.637 130.005Türev Araçlar18 0 323Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 388.529 302.846Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 42.110 43.371Maddi Duran Varlıklar13 1.576.736 1.389.903Kullanım Hakkı Varlıkları12 36.241 14.804Maddi Olmayan Duran Varlıklar90.774 78.395Şerefiye14 5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 84.785 72.406Peşin Ödenmiş Giderler17 33.731 28.342Ertelenmiş Vergi Varlığı26 2.264 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.272.022 2.008.162TOPLAM VARLIKLAR4.926.012 4.187.921KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 511.554 855.406İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 511.554 855.406Banka Kredileri7 511.554 855.406Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları204.147 220.023İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları204.147 220.023Banka Kredileri7 197.330 217.816Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 6.817 2.207Ticari Borçlar763.814 916.128İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 56.681 38.380İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 707.133 877.748Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.825 4.072Diğer Borçlar9 1.505 1.186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.505 1.186Türev Araçlar18 65.818 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 216.112 54.766Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 21.230 6.198Kısa Vadeli Karşılıklar29.196 13.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 29.096 13.103Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 100 714ARA TOPLAM1.818.201 2.071.596TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.818.201 2.071.596UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.184.396 518.760İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.184.396 518.760Banka Kredileri7 1.149.230 505.382Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 35.166 13.378Türev Araçlar18 249 0Uzun Vadeli Karşılıklar16 38.972 30.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 38.972 30.780Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 0 18.247Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 18.034 13.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.241.651 581.105TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.059.852 2.652.701ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.866.160 1.535.220Ödenmiş Sermaye20 323.750 185.000Sermaye Düzeltme Farkları20 56.469 195.175Geri Alınmış Paylar (-)20 -6.666 -34.106Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 0 44Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.687 -8.521Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.018 -10.930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.018 -10.930Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar3.331 2.409Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)370.282 282.499Yabancı Para Çevrim Farkları385.910 300.883Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-15.628 -18.384Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 214.787 179.838Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları479.272 457.609Net Dönem Karı veya Zararı439.953 277.682Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.866.160 1.535.220TOPLAM KAYNAKLAR4.926.012 4.187.921Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 4.109.857 3.645.900Satışların Maliyeti21, 22 -3.141.662 -3.025.933TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)968.195 619.967BRÜT KAR (ZARAR)ma Giderleri22 -86.115 -90.610Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -11.065 -7.568Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 321.531 205.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -289.199 -171.670ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)826.278 496.086Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 6.742 6.980Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 7.508 -18.986FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)840.528 484.080Finansman Gelirleri25 334.713 281.240Finansman Giderleri25 -682.566 -417.768SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)492.675 347.552Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-52.722 -69.870Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -73.999 -61.369Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 21.277 -8.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)439.953 277.682DÖNEM KARI (ZARARI)439.953 277.682Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları439.953 277.682Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 27 1,36000000 0,86000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.166 -6.434Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -5.110 -7.980Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar922 -50Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 922 -50Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 1.022 1.596Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar87.783 23.835Yabancı Para Çevrim Farkları85.027 42.219Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.445 -23.569Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 -689 5.185DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)84.617 17.401TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)524.570 295.083Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları524.570 295.083http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910178BIST