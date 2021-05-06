***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2021 19:04
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 0 1.535.220
Transferler
0 277.682 -277.682 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 180 180 37.623 -19.082 18.541 65.126 65.126 83.847 0 83.847
Sermaye Arttırımı
138.750 -138.706 -44 0
Kar Payları
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
26.936 16.867 16.867 43.803 0 43.803
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 -7.170 0 -10.930 -10.930 2.589 -8.341 338.506 -37.466 301.040 179.838 752.158 65.126 817.284 1.662.870 0 1.662.870
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
323.750 56.469 -6.666 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160
Transferler
0 439.953 -439.953 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 579 579 60.263 -62.230 -1.967 133.342 133.342 131.954 0 131.954
Kar Payları
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.666 11.832 11.832 18.498 0 18.498
Dönem Sonu Bakiyeler
323.750 56.469 0 -15.018 -15.018 3.910 -11.108 446.173 -77.858 368.315 214.787 931.057 133.342 1.064.399 2.016.612 0 2.016.612
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
640.496 164.724
Dönem Karı (Zararı)
133.342 65.126
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
122.727 167.307
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.041 31.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
56.902 11.662
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.004 1.837
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 10.301 10.954
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
60.245 65.675
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-29.945 27.504
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.976 -357
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -8.976 -357
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.242 17.631
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.788 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.299 1.246
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
381.215 -71.868
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
96.457 68.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-117 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
62.437 94.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
286.288 -201.407
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
213 309
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.063 -33.632
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
637.284 160.565
Ödenen Faiz
-2.178 -2.443
Alınan Faiz
6.260 7.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-870 -760
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.280 -176.971
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.795 4
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.002 -144.999
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-43.091 -24.976
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -7.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
17.018 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-346.694 126.405
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -7.170
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.170
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğ