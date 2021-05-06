***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 0 1.535.220Transferler0 277.682 -277.682 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 180 180 37.623 -19.082 18.541 65.126 65.126 83.847 0 83.847Sermaye Arttırımı138.750 -138.706 -44 0Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)26.936 16.867 16.867 43.803 0 43.803Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 -7.170 0 -10.930 -10.930 2.589 -8.341 338.506 -37.466 301.040 179.838 752.158 65.126 817.284 1.662.870 0 1.662.870Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler323.750 56.469 -6.666 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160Transferler0 439.953 -439.953 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 579 579 60.263 -62.230 -1.967 133.342 133.342 131.954 0 131.954Kar PaylarıPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.666 11.832 11.832 18.498 0 18.498Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 0 -15.018 -15.018 3.910 -11.108 446.173 -77.858 368.315 214.787 931.057 133.342 1.064.399 2.016.612 0 2.016.612Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI640.496 164.724Dönem Karı (Zararı)133.342 65.126Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler122.727 167.307Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.041 31.155Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler56.902 11.662Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.004 1.837Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 10.301 10.954Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler60.245 65.675Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-29.945 27.504Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-8.976 -357İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -8.976 -357Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.242 17.631Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.788 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.299 1.246İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler381.215 -71.868Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler96.457 68.411Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-117 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler62.437 94.451Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler286.288 -201.407Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler213 309İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-64.063 -33.632Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları637.284 160.565Ödenen Faiz-2.178 -2.443Alınan Faiz6.260 7.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-870 -760Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.280 -176.971Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri96.795 4Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-99.002 -144.999Verilen Nakit Avans ve Borçlar-43.091 -24.976Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 -7.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri17.018 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-346.694 126.405İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -7.170İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.170İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğ