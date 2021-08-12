***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 1.535.220Transferler34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.374 -1.374 477 -897 55.553 -12.315 43.238 47.355 47.355 89.696 89.696Sermaye Arttırımı138.750 -138.706 -44 0Kar Payları891 0 0 -239.575 -239.575 -238.684 -238.684Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)26.936 16.867 16.867 43.803 43.803Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 -6.279 0 -12.304 -12.304 2.886 -9.418 356.436 -30.699 325.737 214.787 477.634 47.355 524.989 1.430.035 1.430.035Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler323.750 56.469 -6.666 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 1.866.160Transferler41.287 398.666 -439.953 -41.287 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.630 -2.630 1.250 -1.380 84.361 -70.537 13.824 424.221 424.221 436.665 436.665Kar Payları0 -281.663 -281.663 -281.663 -281.663Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)16 6.666 11.832 11.832 18.498 18.498Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 0 -17.648 -17.648 4.581 -13.067 470.271 -86.165 384.106 256.074 608.107 424.221 1.032.328 2.039.660 2.039.660Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI462.316 103.275Dönem Karı (Zararı)424.221 47.355Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler151.988 255.932Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 66.545 59.383Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23.822 13.889Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.175 4.316Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 12.831 30.141Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler79.673 107.301Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -67.310 36.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-21.128 985İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -21.128 985Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 55.169 3.409Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.789 -476İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-122.605 -207.438Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-282.125 154.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-296 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-460.855 145.387Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler905.730 -463.656Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-93 -139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-284.966 -43.231Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları453.604 95.849Ödenen Faiz-3.226 -3.767Alınan Faiz13.321 12.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.383 -829YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-150.685 -223.016Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri93.566 480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-235.285 -186.787Verilen Nakit Avans ve Borçlar-25.984 -29.709Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 -7.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri17.018 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-757.111 329.870İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -7.170İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -7.170İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.498 50.973Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.498 50.973Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri129.852 1.245.038Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-592.945 -674.563Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.888 -2.822Ödenen Temettüler-281.663 -238.684Ödenen Faiz-44.432 -53.309Alınan Faiz18.467 10.407YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-445.480 210.129Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.326 2.624NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-438.154 212.753DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ904.990 635.030DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ466.836 847.783Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri466.873 906.204Finansal Yatırımlar4 20.277 37.261Ticari Alacaklar1.211.156 830.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 498.755 404.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 712.401 425.428Diğer Alacaklar1.012 716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.012 716Türev Araçlar14 346 0Stoklar8 1.076.036 630.967Peşin Ödenmiş Giderler22.294 34.294Diğer Dönen Varlıklar263.473 123.190ARA TOPLAM3.061.467 2.562.640Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 0 91.350TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.061.467 2.653.990DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar112.318 101.637İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 112.318 101.637Türev Araçlar14 1.038 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 485.946 388.529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 41.480 42.110Maddi Duran Varlıklar10 1.734.055 1.576.736Kullanım Hakkı Varlıkları11 38.988 36.241Maddi Olmayan Duran Varlıklar116.056 90.774Şerefiye5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 110.067 84.785Peşin Ödenmiş Giderler56.501 33.731Ertelenmiş Vergi Varlığı20 5.478 2.264TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.591.860 2.272.022TOPLAM VARLIKLAR5.653.327 4.926.012KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar968.329 511.554İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar968.329 511.554Banka Kredileri6 968.329 511.554Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları199.906 204.147İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları199.906 204.147Banka Kredileri6 191.921 197.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 7.985 6.817Ticari Borçlar1.741.145 763.814İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 89.583 56.681İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.651.562 707.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.699 4.825Diğer Borçlar1.412 1.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.412 1.505Türev Araçlar14 141 65.818Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)83.311 216.112Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 32.331 21.230Kısa Vadeli Karşılıklar25.206 29.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25.106 29.096Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar100 100ARA TOPLAM3.057.480 1.818.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.057.480 1.818.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar491.601 1.184.396İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar491.601 1.184.396Banka Kredileri6 453.091 1.149.230Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 38.510 35.166Türev Araçlar14 0 249Uzun Vadeli Karşılıklar43.829 38.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar43.829 38.972Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20.757 18.034TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER556.187 1.241.651TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.613.667 3.059.852ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.039.660 1.866.160Ödenmiş Sermaye16 323.750 323.750Sermaye Düzeltme Farkları16 56.469 56.469Geri Alınmış Paylar (-)16 0 -6.666Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.067 -11.687Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.648 -15.018Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.648 -15.018Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4.581 3.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)384.106 370.282Yabancı Para Çevrim Farkları470.271 385.910Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-86.165 -15.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler256.074 214.787Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları608.107 479.272Net Dönem Karı veya Zararı424.221 439.953Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.039.660 1.866.160TOPLAM KAYNAKLAR5.653.327 4.926.012Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.067.718 1.602.600 1.751.498 540.560Satışların Maliyeti17 -2.466.569 -1.320.514 -1.345.367 -472.098TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)601.149 282.086 406.131 68.462BRÜT KAR (ZARAR)601.149 282.086 406.131 68.462Genel Yönetim Giderleri17 -43.671 -34.850 -22.259 -18.851Pazarlama Giderleri17 -55.551 -42.398 -33.407 -13.668Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -5.069 -3.585 -3.047 -1.524Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 255.057 148.321 76.097 52.521Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -256.279 -122.031 -64.372 -36.041ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)495.636 227.543 359.143 50.899Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.796 2.787 1.518 1.657Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 21.128 -985 12.152 -1.342FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)521.560 229.345 372.813 51.214Finansman Gelirleri19 151.678 72.105 53.824 52.064Finansman Giderleri19 -193.848 -250.686 -82.831 -135.271SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)479.390 50.764 343.806 -31.993Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-55.169 -3.409 -52.927 14.222Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -36.715 -15.370 -33.290 7.774Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -18.454 11.961 -19.637 6.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)424.221 47.355 290.879 -17.771DÖNEM KARI (ZARARI)424.221 47.355 290.879 -17.771Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları424.221 47.355 290.879 -17.771Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 1,31000000 0,15000000 0,90000000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.380 -897 -1.959 -1.077Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.287 -1.717 -3.287 -1.717Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.250 477 671 297Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.250 477 671 297Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler657 343 657 343Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar13.824 43.238 15.791 3.237Yabancı Para Çevrim Farkları84.361 55.553 24.098 -4.042Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-91.681 -15.788 -11.899 9.332Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21.144 3.473 3.592 -2.053DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.444 42.341 13.832 2.160TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)436.665 89.696 304.711 -15.611Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları436.665 89.696 304.711 -15.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957780BIST