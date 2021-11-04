***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -34.106 44 -10.930 -10.930 2.409 -8.521 300.883 -18.384 282.499 179.838 457.609 277.682 735.291 1.535.220 0 1.535.220Transferler34.949 242.733 -277.682 -34.949 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.374 -1.374 1.295 -79 111.770 -44.866 66.904 182.371 182.371 249.196 0 249.196Sermaye Arttırımı138.750 -138.706 -44 0Kar Payları891 0 0 -239.575 -239.575 -238.684 0 -238.684Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)26.549 18.505 18.505 45.054 0 45.054Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 -6.666 0 -12.304 -12.304 3.704 -8.600 412.653 -63.250 349.403 214.787 479.272 182.371 661.643 1.590.786 0 1.590.786Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler323.750 56.469 -6.666 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160Transferler41.287 398.666 -439.953 -41.287 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.630 -2.630 1.390 -1.240 92.896 -67.786 25.110 768.059 768.059 791.929 0 791.929Kar Payları0 -281.663 -281.663 -281.663 0 -281.663Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)16 6.666 11.832 11.832 18.498 0 18.498Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 0 -17.648 -17.648 4.721 -12.927 478.806 -83.414 395.392 256.074 608.107 768.059 1.376.166 2.394.924 0 2.394.924Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI688.920 496.320Dönem Karı (Zararı)768.059 182.371Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler234.082 465.525Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 99.092 92.062Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10.401 17.321Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.748 4.966Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 16.247 44.330Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler120.356 202.558Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler14 -67.553 80.586Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -31.043 -6.152İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-31.043 -6.152Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 92.079 31.660Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.245 -1.806İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-340.889 -160.496Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-368.224 44.428Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-458.577 80.505Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler945.797 -259.542Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53 83İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-459.792 -25.970Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları661.252 487.400Ödenen Faiz-7.483 -5.133Alınan Faiz19.835 15.435Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.585 -1.382Vergi İadeleri (Ödemeleri)17.901 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-297.813 -319.083Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri103.934 2.067Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-446.571 -253.491Verilen Nakit Avans ve Borçlar7.806 -49.557Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 -25.102Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri37.018 7.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-362.229 89.308İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -12.171İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -12.171İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.498 57.225Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.498 57.225Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri556.512 1.502.018Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-612.945 -1.147.737Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.376 -4.148Ödenen Temettüler-281.663 -238.684Ödenen Faiz-59.680 -82.668Alınan Faiz25.425 15.473YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.878 266.545Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi7.699 6.897NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.577 273.442DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ904.990 635.030DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ941.567 908.472Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri941.741 906.204Finansal Yatırımlar4 0 37.261Ticari Alacaklar1.267.437 830.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 563.191 404.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 704.246 425.428Diğer Alacaklar756 716İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar756 716Türev Araçlar14 390 0Stoklar8 1.090.014 630.967Peşin Ödenmiş Giderler66.585 34.294Diğer Dönen Varlıklar350.768 123.190ARA TOPLAM3.717.691 2.562.640Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 0 91.350TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.717.691 2.653.990DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar115.228 101.637İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 115.228 101.637Türev Araçlar14 1.170 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 504.011 388.529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 41.162 42.110Maddi Duran Varlıklar10 1.915.043 1.576.736Kullanım Hakkı Varlıkları11 37.147 36.241Maddi Olmayan Duran Varlıklar118.326 90.774Şerefiye5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 112.337 84.785Peşin Ödenmiş Giderler27.438 33.731Ertelenmiş Vergi Varlığı20 751 2.264TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.760.276 2.272.022TOPLAM VARLIKLAR6.477.967 4.926.012KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.404.485 511.554İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.404.485 511.554Banka Kredileri6 1.404.485 511.554Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları201.446 204.147İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları201.446 204.147Banka Kredileri6 193.549 197.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 7.897 6.817Ticari Borçlar1.758.508 763.814İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 78.150 56.681İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.680.358 707.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.969 4.825Diğer Borçlar1.452 1.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.452 1.505Türev Araçlar14 74 65.818Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)86.663 216.112Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 32.487 21.230Kısa Vadeli Karşılıklar33.735 29.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar33.635 29.096Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar100 100ARA TOPLAM3.524.819 1.818.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.524.819 1.818.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar493.280 1.184.396İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar493.280 1.184.396Banka Kredileri6 456.049 1.149.230Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 37.231 35.166Türev Araçlar14 0 249Uzun Vadeli Karşılıklar44.289 38.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar44.289 38.972Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20.655 18.034TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER558.224 1.241.651TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.083.043 3.059.852ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.394.924 1.866.160Ödenmiş Sermaye16 323.750 323.750Sermaye Düzeltme Farkları16 56.469 56.469Geri Alınmış Paylar (-)16 0 -6.666Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.927 -11.687Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.648 -15.018Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.648 -15.018Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4.721 3.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)395.392 370.282Yabancı Para Çevrim Farkları478.806 385.910Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-83.414 -15.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler256.074 214.787Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları608.107 479.272Net Dönem Karı veya Zararı768.059 439.953Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.394.924 1.866.160TOPLAM KAYNAKLAR6.477.967 4.926.012Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat5.300.787 2.706.005 2.233.069 1.103.405Satışların Maliyeti17 -4.260.746 -2.141.345 -1.794.177 -820.831TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.040.041 564.660 438.892 282.574BRÜT KAR (ZARAR)1.040.041 564.660 438.892 282.574Genel Yönetim Giderleri17 -67.793 -52.361 -24.122 -17.511Pazarlama Giderleri17 -95.101 -59.994 -39.550 -17.596Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -8.882 -5.614 -3.813 -2.029Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 315.337 260.791 60.280 112.470Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -302.642 -185.694 -46.363 -63.663ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)880.960 521.788 385.324 294.245Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15.646 5.353 10.850 2.566Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 31.043 6.152 9.915 7.137FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)927.649 533.293 406.089 303.948Finansman Gelirleri19 236.125 141.126 84.447 69.021Finansman Giderleri19 -303.636 -460.388 -109.788 -209.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)860.138 214.031 380.748 163.267Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-92.079 -31.660 -36.910 -28.251Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -69.609 -52.036 -32.894 -36.666Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -22.470 20.376 -4.016 8.415SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)768.059 182.371 343.838 135.016DÖNEM KARI (ZARARI)768.059 182.371 343.838 135.016Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları768.059 182.371 343.838 135.016Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 2,37000000 0,56000000 1,06000000 0,42000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.240 -79 140 818Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.287 -1.717 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar1.390 1.295 140 818Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.390 1.295 140 818Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler657 343 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.110 66.904 11.286 23.666Yabancı Para Çevrim Farkları92.896 111.770 8.535 56.217Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-88.207 -57.521 3.474 -41.733Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.421 12.655 -723 9.182DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.870 66.825 11.426 24.484TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)791.929 249.196 355.264 159.500Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları791.929 249.196 355.264 159.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974873BIST