***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









-550.069 -408.236Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri129.224 2.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-601.714 -385.989Verilen Nakit Avans ve Borçlar-114.597 -7.653Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 -23.845Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri37.018 7.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-460.382 -189.431İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -12.171İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 0 -12.171İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.498 57.225Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18.498 57.225Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 556.551 1.836.378Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -710.889 -1.751.530Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -11.665 -4.992Ödenen Temettüler20 -281.663 -238.684Ödenen Faiz-77.821 -97.387Alınan Faiz46.607 21.730YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.900.301 264.417Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi30.068 5.543NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.930.369 269.960DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 904.990 635.030DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.835.359 904.990Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.835.689 906.204Finansal Yatırımlar5 0 37.261Ticari Alacaklar1.142.812 830.008İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 455.902 404.580İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 686.910 425.428Diğer Alacaklar1.013 716İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.013 716Türev Araçlar18 4.687 0Stoklar10 1.559.041 630.967Peşin Ödenmiş Giderler17 126.669 34.294Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 3.447 0Diğer Dönen Varlıklar17 352.817 123.190ARA TOPLAM6.026.175 2.562.640Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar19 2.141 91.350TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.028.316 2.653.990DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar141.461 101.637İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 141.461 101.637Türev Araçlar18 4.162 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 778.181 388.529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 14.856 42.110Maddi Duran Varlıklar13 2.070.534 1.576.736Kullanım Hakkı Varlıkları12 35.796 36.241Maddi Olmayan Duran Varlıklar121.711 90.774Şerefiye14 5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 115.722 84.785Peşin Ödenmiş Giderler17 55.953 33.731Ertelenmiş Vergi Varlığı26 192.080 2.264TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.414.734 2.272.022TOPLAM VARLIKLAR9.443.050 4.926.012KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.125.952 511.554İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.125.952 511.554Banka Kredileri7 2.125.952 511.554Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları238.332 204.147İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları238.332 204.147Banka Kredileri7 227.640 197.330Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 10.692 6.817Ticari Borçlar3.166.535 763.814İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 97.593 56.681İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 3.068.942 707.133Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 5.876 4.825Diğer Borçlar28.752 1.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 28.752 1.505Türev Araçlar18 0 65.818Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 299.147 216.112Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 21.230Kısa Vadeli Karşılıklar43.605 29.196Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 43.500 29.096Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 105 100ARA TOPLAM5.908.199 1.818.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.908.199 1.818.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar610.612 1.184.396İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar610.612 1.184.396Banka Kredileri7 565.315 1.149.230Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 45.297 35.166Türev Araçlar18 0 249Uzun Vadeli Karşılıklar59.750 38.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 59.750 38.972Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 30.210 18.034TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER700.572 1.241.651TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.608.771 3.059.852ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.834.279 1.866.160Ödenmiş Sermaye20 323.750 323.750Sermaye Düzeltme Farkları20 56.469 56.469Geri Alınmış Paylar (-)20 0 -6.666Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.652 -11.687Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.237 -15.018Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.237 -15.018Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar9.585 3.331Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)443.323 370.282Yabancı Para Çevrim Farkları762.523 385.910Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-319.200 -15.628Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 256.074 214.787Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları608.107 479.272Net Dönem Karı veya Zararı1.167.208 439.953Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.834.279 1.866.160TOPLAM KAYNAKLAR9.443.050 4.926.012Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 8.348.157 4.109.857Satışların Maliyeti21, 22 -6.504.250 -3.141.662TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.843.907 968.195BRÜT KAR (ZARAR)1.843.907 968.195Genel Yönetim Giderleri22 -116.506 -77.069Pazarlama Giderleri22 -150.100 -86.115Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -14.873 -11.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.068.200 321.531Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.384.010 -289.199ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.246.618 826.278Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 41.185 6.742Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 44.863 7.508FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.332.666 840.528Finansman Gelirleri25 1.026.005 334.713Finansman Giderleri25 -1.226.833 -682.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.131.838 492.675Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri35.370 -52.722Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -67.490 -73.999Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 102.860 21.277SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.167.208 439.953DÖNEM KARI (ZARARI)1.167.208 439.953Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.167.208 439.953Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 27 3,61000000 1,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.965 -3.166Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -19.024 -5.110Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar6.254 922Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6 6.254 922Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 3.805 1.022Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar73.041 87.783Yabancı Para Çevrim Farkları376.613 85.027Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-386.351 3.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26 82.779 -689DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.076 84.617TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.231.284 524.570Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.231.284 524.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001972BIST