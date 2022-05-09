***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler323.750 56.469 -6.666 0 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160Transferler0 439.953 -439.953 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 579 579 60.263 -62.230 -1.967 133.342 133.342 131.954 0 131.954Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.666 11.832 11.832 18.498 0 18.498Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 0 -15.018 -15.018 3.910 -11.108 446.173 -77.858 368.315 214.787 931.057 133.342 1.064.399 2.016.612 0 2.016.612Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler323.750 56.469 0 -30.237 -30.237 9.585 -20.652 762.523 -319.200 443.323 256.074 608.107 1.167.208 1.775.315 2.834.279 0 2.834.279Transferler0 1.167.208 -1.167.208 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -209 -209 72.679 -99.413 -26.734 625.367 625.367 598.424 0 598.424Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 0 -30.237 -30.237 9.376 -20.861 835.202 -418.613 416.589 256.074 1.775.315 625.367 2.400.682 3.432.703 0 3.432.703Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-745.831 640.496Dönem Karı (Zararı)625.367 133.342Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.030 56.902Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.285 3.004Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18 -7.736 10.301Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler153.299 60.245Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.783 -29.945Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış6.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34 -117Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-129.007 62.437Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.024.887 286.288Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.688 213İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.053 -38.193Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-702.531 663.154Ödenen Faiz-5.965 -2.178Alınan Faiz1.749 6.260Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-39.084 -26.740YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-267.826 -28.280Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.963 96.795Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-171.029 -99.002Verilen Nakit Avans ve Borçlar-104.760 -43.091Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 17.018FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI246.326 -346.694İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.498Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.498Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri661.390 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-399.870 -340.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.359 -4.042Ödenen Faiz-16.458 -31.380Alınan Faiz24.623 10.230YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-767.331 265.522Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.362 5.326NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-763.969 270.848DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.835.359 904.990DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.071.390 1.175.838Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.076.160 2.835.689Ticari Alacaklar1.801.798 1.142.812İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 603.298 455.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.198.500 686.910Diğer Alacaklar1.047 1.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.047 1.013Türev Araçlar13 4.752 4.687Stoklar7 1.690.616 1.559.041Peşin Ödenmiş Giderler196.276 126.669Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 3.447Diğer Dönen Varlıklar334.944 352.817ARA TOPLAM6.105.593 6.026.175Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar14 0 2.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.105.593 6.028.316DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar201.525 141.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 201.525 141.461Türev Araçlar13 11.880 4.162Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 847.011 778.181Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 14.734 14.856Maddi Duran Varlıklar9 2.182.875 2.070.534Kullanım Hakkı Varlıkları10 37.331 35.796Maddi Olmayan Duran Varlıklar131.039 121.711Şerefiye5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 125.050 115.722Peşin Ödenmiş Giderler91.106 55.953Ertelenmiş Vergi Varlığı19 183.130 192.080TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.700.631 3.414.734TOPLAM VARLIKLAR9.806.224 9.443.050KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.409.819 2.125.952İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.409.819 2.125.952Banka Kredileri5 2.409.819 2.125.952Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları301.880 238.332İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları301.880 238.332Banka Kredileri5 290.881 227.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 10.999 10.692Ticari Borçlar2.381.100 3.166.535İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 137.745 97.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.243.355 3.068.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.469 5.876Diğer Borçlar33.440 28.752İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33.440 28.752Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)229.916 299.147Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 100.732 0Kısa Vadeli Karşılıklar13.828 43.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13.723 43.500Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar105 105ARA TOPLAM5.479.184 5.908.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.479.184 2.834.279Ödenmiş Sermaye15 323.750 323.750Sermaye Düzeltme Farkları56.469 56.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-20.861 -20.652Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.237 -30.237Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.237 -30.237Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar9.376 9.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)416.589 443.323Yabancı Para Çevrim Farkları835.202 762.523Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-418.613 -319.200Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler256.074 256.074Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.775.315 608.107Net Dönem Karı veya Zararı625.367 1.167.208Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.432.703 2.834.279TOPLAM KAYNAKLAR9.806.224 9.443.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.915.077 1.316.220Satışların Maliyeti16 -2.913.126 -1.121.202TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.001.951 195.018BRÜT KAR (ZARAR)1.001.951 195.018Genel Yönetim Giderleri16 -55.789 -21.412Pazarlama Giderleri16 -69.206 -22.144Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -4.536 -2.022Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 839.213 178.960Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -945.533 -191.907ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)766.100 136.493Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.891 3.278Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 391 8.976FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)772.382 148.747Finansman Gelirleri18 202.502 97.854Finansman Giderleri18 -206.732 -111.017SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)768.152 135.584Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-142.785 -2.242Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -106.475 r-209 579Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-209 579Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4 -209 579Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-26.734 -1.967Yabancı Para Çevrim Farkları72.679 60.263Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-126.203 -77.788Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.790 15.558DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.943 -1.388TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)598.424 131.954Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları598.424 131.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027925BIST