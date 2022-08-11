***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler323.750 56.469 -6.666 0 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 0 1.866.160Transferler41.287 398.666 -439.953 -41.287 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.630 -2.630 1.250 -1.380 84.361 -70.537 13.824 424.221 424.221 436.665 0 436.665Kar Payları0 0 0 -281.663 -281.663 -281.663 0 -281.663Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.666 11.832 11.832 18.498 0 18.498Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 0 0 -17.648 -17.648 4.581 -13.067 470.271 -86.165 384.106 256.074 608.107 424.221 1.032.328 2.039.660 0 2.039.660Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler323.750 56.469 0 -30.237 -30.237 9.585 -20.652 762.523 -319.200 443.323 256.074 608.107 1.167.208 1.775.315 2.834.279 0 2.834.279Transferler58.275 1.108.933 -1.167.208 -58.275 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.044 -21.044 2.343 -18.701 199.560 -49.055 150.505 1.055.582 1.055.582 1.187.386 0 1.187.386Kar Payları0 -598.938 -598.938 -598.938 0 -598.938Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 0 -51.281 -51.281 11.928 -39.353 962.083 -368.255 593.828 314.349 1.118.102 1.055.582 2.173.684 3.422.727 0 3.422.727Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-44.869 462.316Dönem Karı (Zararı)1.055.582 424.221Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler563.567 151.988Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 103.070 66.545Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler63.969 23.822Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.932 4.175Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -41.711 12.831Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler279.192 79.673Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4, 14 -32.464 -67.310Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 16.504 -21.128İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler16.504 -21.128Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 173.141 55.169Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.066 -1.789İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.790.614 -122.605Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-832.257 -282.125Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-49 -296Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-739.096 -460.855Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.856 905.730Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.218 -93İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-365.850 -284.966Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-171.465 453.604Ödenen Faiz-21.370 -3.226Alınan Faiz45.974 13.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.639 -1.383Vergi İadeleri (Ödemeleri)105.631 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-553.627 -150.685Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.486 93.566Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-410.429 -235.285Verilen Nakit Avans ve Borçlar-43.363 -25.984Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-116.321 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 17.018FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.129.129 -757.111İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.498Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.498Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.707.957 129.852Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.245.703 -592.945Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.217 -4.888Ödenen Temettüler-598.938 -281.663Ödenen Faiz-46.289 -44.432Alınan Faiz60.061 18.467YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.727.625 -445.480Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.223 7.326NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.724.402 -438.154DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.835.359 904.990DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.110.957 466.836Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.111.335 2.835.689Finansal Yatırımlar4 135.280 0Ticari Alacaklar2.181.216 1.142.812İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 926.434 455.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.254.782 686.910Diğer Alacaklar1.062 1.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.062 1.013Türev Araçlar14 7.451 4.687Stoklar8 2.300.522 1.559.041Peşin Ödenmiş Giderler64.768 126.669Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 3.447Diğer Dönen Varlıklar499.710 352.817ARA TOPLAM6.301.344 6.026.175Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 0 2.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.301.344 6.028.316DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar152.271 141.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 152.271 141.461Türev Araçlar14 14.903 4.162Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 959.663 778.181Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 14.612 14.856Maddi Duran Varlıklar10 2.365.539 2.070.534Kullanım Hakkı Varlıkları11 35.320 35.796Maddi Olmayan Duran Varlıklar135.624 121.711Şerefiye5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 129.635 115.722Peşin Ödenmiş Giderler161.217 55.953Ertelenmiş Vergi Varlığı20 196.802 192.080TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.035.951 3.414.734TOPLAM VARLIKLAR10.337.295 9.443.050KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.738.347 2.125.952İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.738.347 2.125.952Banka Kredileri6 1.738.347 2.125.952Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları333.260 238.332İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları333.260 238.332Banka Kredileri6 321.982 227.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 11.278 10.692Ticari Borçlar3.559.729 3.166.535İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 136.171 97.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.423.558 3.068.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10.414 5.876Diğer Borçlar23.534 28.752İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.534 28.752Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)294.209 299.147Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 66.546 0Kısa Vadeli Karşılıklar25.942 43.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25.837 43.500Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar105 105ARA TOPLAM6.051.981 5.908.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.051.981 5.908.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar737.740 610.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar737.740 610.612Banka Kredileri6 692.545 565.315Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 45.195 45.297Uzun Vadeli Karşılıklar89.795 59.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar89.795 59.750Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler35.052 30.210TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER862.587 700.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.914.568 6.608.771ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.422.727 2.834.279Ödenmiş Sermaye16 323.750 323.750Sermaye Düzeltme Farkları56.469 56.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-39.353 -20.652Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.281 -30.237Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.281 -30.237Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar11.928 9.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)593.828 443.323Yabancı Para Çevrim Farkları962.083 762.523Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-368.255 -319.200Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler314.349 256.074Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.118.102 608.107Net Dönem Karı veya Zararı1.055.582 1.167.208Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.422.727 2.834.279TOPLAM KAYNAKLAR10.337.295 9.443.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8.278.109 3.067.718 4.363.032 1.751.498Satışların Maliyeti17 -6.195.199 -2.466.569 -3.282.073 -1.345.367TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.082.910 601.149 1.080.959 406.131BRÜT KAR (ZARAR)2.082.910 601.149 1.080.959 406.131Genel Yönetim Giderleri17 -103.700 -43.671 -47.911 -22.259Pazarlama Giderleri17 -139.054 -55.551 -69.848 -33.407Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -9.914 -5.069 -5.378 -3.047Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.231.980 255.057 392.767 76.097Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.397.735 -256.279 -452.202 -64.372ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.664.487 495.636 898.387 359.143Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33.511 4.796 27.620 1.518Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -16.504 21.128 -16.895 12.152FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.681.494 521.560 909.112 372.813Finansman Gelirleri19 316.583 151.678 114.081 53.824Finansman Giderleri19 -769.354 -193.848 -562.622 -82.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.228.723 479.390 460.571 343.806Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-173.141 -55.169 -30.356 -52.927Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -163.974 -36.715 -57.499 -33.290Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -9.167 -18.454 27.143 -19.637SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.055.582 424.221 430.215 290.879DÖNEM KARI (ZARARI)1.055.582 424.221 430.215 290.879Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.055.582 424.221 430.215 290.879Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 21 3,26000000 1,31000000 1,33000000 0,90000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.701 -1.380 -18.492 -1.959Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.305 -3.287 -26.305 -3.287Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar2.343 1.250 2.552 671Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.343 1.250 2.552 671Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.261 657 5.261 657Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar150.505 13.824 177.239 15.791Yabancı Para Çevrim Farkları199.560 84.361 126.881 24.098Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.112 -91.681 69.091 -11.899Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.057 21.144 -18.733 3.592DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)131.804 12.444 158.747 13.832TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.187.386 436.665 588.962 304.711Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.187.386 436.665 588.962 304.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054827BIST