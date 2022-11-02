***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler323.750 56.469 -6.666 -15.018 -15.018 3.331 -11.687 385.910 -15.628 370.282 214.787 479.272 439.953 919.225 1.866.160 1.866.160Transferler0 41.287 398.666 -439.953 -41.287 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.630 -2.630 1.390 -1.240 92.896 -67.786 25.110 768.059 768.059 791.929 791.929Kar Payları-281.663 -281.663 -281.663 -281.663Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.666 11.832 11.832 18.498 18.498Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 0 -17.648 -17.648 4.721 -12.927 478.806 -83.414 395.392 256.074 608.107 768.059 1.376.166 2.394.924 2.394.924Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler323.750 56.469 0 -30.237 -30.237 9.585 -20.652 762.523 -319.200 443.323 256.074 608.107 1.167.208 1.775.315 2.834.279 2.834.279Transferler0 58.275 1.108.933 -1.167.208 -58.275 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-21.044 -21.044 2.280 -18.764 311.247 -107.554 203.693 2.038.847 2.038.847 2.223.776 2.223.776Kar Payları-598.938 -598.938 -598.938 -598.938Dönem Sonu Bakiyeler323.750 56.469 0 -51.281 -51.281 11.865 -39.416 1.073.770 -426.754 647.016 314.349 1.118.102 2.038.847 3.156.949 4.459.117 4.459.117Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI218.915 688.920Dönem Karı (Zararı)2.038.847 768.059Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler506.436 234.082Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 157.048 99.092Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.099 10.401Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.805 5.748Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19 -8.369 16.247Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler205.723 120.356Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler4, 14 -33.518 -67.553Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.238 -31.043İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 3.238 -31.043Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 153.567 92.079Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.157 -11.245Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.470.311 -340.889Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.192.095 -368.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-105 -40Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-508.878 -458.577Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-65.933 945.797Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler13.099 -53İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-716.399 -459.792Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları74.972 661.252Ödenen Faiz-42.196 -7.483Alınan Faiz42.730 19.835Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.722 -2.585Vergi İadeleri (Ödemeleri)147.131 17.901YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-846.475 -297.813Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16.584 103.934Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-682.309 -446.571Verilen Nakit Avans ve Borçlar-80.305 7.806Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-216.766 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri116.321 37.018FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-977.148 -362.229İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.498Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 18.498Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.584.183 556.512Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.977.902 -612.945Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.793 -8.376Ödenen Temettüler-598.938 -281.663Ödenen Faiz-72.797 -59.680Alınan Faiz95.099 25.425YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.604.708 28.878Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi5.806 7.699NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.598.902 36.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.835.359 904.990DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.236.457 941.567Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri1.236.677 2.835.689Finansal Yatırımlar4 112.806 0Ticari Alacaklar2.633.220 1.142.812İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 1.340.675 455.902İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.292.545 686.910Diğer Alacaklar1.118 1.013İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.118 1.013Türev Araçlar14 8.573 4.687Stoklar8 2.065.661 1.559.041Peşin Ödenmiş Giderler66.594 126.669Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 0 3.447Diğer Dönen Varlıklar660.295 352.817ARA TOPLAM6.784.944 6.026.175Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 0 2.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.784.944 6.028.316DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar91.624 141.461İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 91.624 141.461Türev Araçlar14 21.433 4.162Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 1.080.918 778.181Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 14.491 14.856Maddi Duran Varlıklar10 2.584.007 2.070.534Kullanım Hakkı Varlıkları11 33.626 35.796Maddi Olmayan Duran Varlıklar138.374 121.711Şerefiye5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 132.385 115.722Peşin Ödenmiş Giderler196.333 55.953Ertelenmiş Vergi Varlığı20 327.493 192.080TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.488.299 3.414.734TOPLAM VARLIKLAR11.273.243 9.443.050KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.558.434 2.125.952İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.558.434 2.125.952Banka Kredileri6 1.558.434 2.125.952Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları362.057 238.332İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları362.057 238.332Banka Kredileri6 350.417 227.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 11.640 10.692Ticari Borçlar3.253.328 3.166.535İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 198.751 97.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.054.577 3.068.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.362 5.876Diğer Borçlar41.851 28.752İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar41.851 28.752Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)176.310 299.147Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 101.614 0Kısa Vadeli Karşılıklar51.240 43.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar51.135 43.500Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar105 105ARA TOPLAM5.557.196 5.908.199TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.557.196 5.908.199UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.127.887 610.612İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.127.887 610.612Banka Kredileri6 1.083.378 565.315Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 44.509 45.297Uzun Vadeli Karşılıklar92.429 59.750Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar92.429 59.750Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler36.614 30.210TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.256.930 700.572TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.814.126 6.608.771ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.459.117 2.834.279Ödenmiş Sermaye16 323.750 323.750Sermaye Düzeltme Farkları56.469 56.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-39.416 -20.652Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.281 -30.237Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.281 -30.237Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar11.865 9.585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)647.016 443.323Yabancı Para Çevrim Farkları1.073.770 762.523Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-426.754 -319.200Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler314.349 256.074Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.118.102 608.107Net Dönem Karı veya Zararı2.038.847 1.167.208Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.459.117 2.834.279TOPLAM KAYNAKLAR11.273.243 9.443.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13.144.068 5.300.787 4.865.959 2.233.069Satışların Maliyeti17 -9.787.804 -4.260.746 -3.592.605 -1.794.177TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.356.264 1.040.041 1.273.354 438.892BRÜT KAR (ZARAR)3.356.264 1.040.041 1.273.354 438.892Genel Yönetim Giderleri17 -226.786 -67.793 -87.732 -24.122Pazarlama Giderleri17 -165.158 -95.101 -61.458 -39.550Araştırma ve Geliştirme Giderleri17 -16.676 -8.882 -6.762 -3.813Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.488.663 315.337 256.683 60.280Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.678.467 -302.642 -280.732 -46.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.757.840 880.960 1.093.353 385.324Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler53.175 15.646 19.664 10.850Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -3.238 31.043 13.266 9.915FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.807.777 927.649 1.126.283 406.089Finansman Gelirleri19 404.222 236.125 87.639 84.447Finansman Giderleri19 -1.019.585 -303.636 -250.231 -109.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.192.414 860.138 963.691 380.748Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-153.567 -92.079 19.574 -36.910Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -260.262 -69.609 -96.288 -32.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 106.695 -22.470 115.862