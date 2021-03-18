***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
18.03.2021 16:22
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2021 yılı finansal raporlama takvimi tablodaki şekildedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 06/05/2021
2. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 12/08/2021
3. Çeyrek
01/07/2021 30/09/2021 04/11/2021
Yıllık
01/01/2021 31/12/2021 15/02/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919021
BIST
16:181.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:187,3732
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1222
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:188,8026
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1876
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:18407,80
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -12,75
|Açılış
|: 407,80
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:18
|PAMEL
|31,02
|7.094.267
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|214.642.868
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.324.454
|% 9,98
|
|ERBOS
|68,85
|69.479.586
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.819.185
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|33.948.979
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|167.844.094
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,14
|2.799.436.491
|% 4,46
|
|FROTO
|215,00
|2.267.176.412
|% -6,20
|
|THYAO
|14,09
|957.788.429
|% -3,16
|
|KRDMD
|7,53
|843.425.097
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,77
|699.622.582
|% 2,97
|
|GARAN
|9,14
|2.799.436.491
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,77
|699.622.582
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,17
|445.864.198
|% -0,46
|
|ODAS
|3,92
|607.818.785
|% 5,09
|
|TSKB
|1,71
|251.344.834
|% 1,18
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3698
|7,3732
|% -1,63
|
|Euro
|8,7962
|8,8026
|% -2,09
|
|Sterlin
|10,2164
|10,2676
|% -2,08
|
|Frank
|7,8888
|7,9363
|% -2,49
|
|Riyal
|1,9559
|1,9658
|% -1,81
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-22,80
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|2.720
|2.761
|-57,00
|
|Tam
|2.709
|2.777
|-57,00
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-27,58
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,79
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|-0,17
|
|B. Petrol
|66,84
|66,84
|-1,16
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 76 artarak (% 0.57 ) 1, 362
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, UMPAS, ERBOS, ETYAT, CLEBI, GOLTS, BLCYT, TRILC, EUHOL, SONME
-
16:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANKO, VAKKO, CASA
-
16:31
ETYAT, EUYO, DOKTA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
VESTL, BALAT, ATSYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında