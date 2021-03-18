***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2021 yılı finansal raporlama takvimi tablodaki şekildedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2021 31/03/2021 06/05/20212. Çeyrek01/04/2021 30/06/2021 12/08/20213. Çeyrek01/07/2021 30/09/2021 04/11/2021Yıllık01/01/2021 31/12/2021 15/02/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919021BIST