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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim

18.03.2021 16:22



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

         Şirketimizin 2021 yılı finansal raporlama takvimi tablodaki şekildedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
 
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2021 31/03/2021 06/05/2021
2. Çeyrek
01/04/2021 30/06/2021 12/08/2021
3. Çeyrek
01/07/2021 30/09/2021 04/11/2021
Yıllık
01/01/2021 31/12/2021 15/02/2022



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919021


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PAMEL 31,02 7.094.267 % 10,00  
CLEBI 330,00 214.642.868 % 10,00  
BLCYT 11,46 65.324.454 % 9,98  
ERBOS 68,85 69.479.586 % 9,98  
GOLTS 65,05 52.819.185 % 9,97  
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Sterlin 10,2164 10,2676 % -2,08  
Frank 7,8888 7,9363 % -2,49  
Riyal 1,9559 1,9658 % -1,81  
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16:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.723 -22,80  
Altın Gr. 408 409 -12,04  
Cumhuriyet 2.720 2.761 -57,00  
Tam 2.709 2.777 -57,00  
Yarım 1.309 1.343 -27,58  
Çeyrek 657 672 -13,79  
Gümüş.Ons 25,96 26,00 -0,32  
Gümüş Gr. 6,17 6,17 -0,17  
B. Petrol 66,84 66,84 -1,16  
Seans Raporu 16:18
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