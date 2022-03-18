***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim
18.03.2022 18:29
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı finansal raporlama takvimi tablodaki şekildedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 11/08/2022
3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 02/11/2022
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 15/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011496
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0951
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0387
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05920,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,14
|Açılış
|: 920,34
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|2,11
|53.511.963
|% 9,33
|
|MARTI
|2,19
|33.091.868
|% 8,42
|
|EMNIS
|22,40
|363.240
|% 7,28
|
|ENKAI
|15,21
|164.550.990
|% 7,11
|
|EGGUB
|216,60
|49.921.068
|% 6,80
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7913
|14,7969
|% 0,65
|
|Euro
|16,3411
|16,3642
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,4470
|19,5445
|% 1,02
|
|Frank
|15,7902
|15,8853
|% 1,16
|
|Riyal
|3,9380
|3,9577
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-11,83
|
|Altın Gr.
|920
|920
|3,14
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,03
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,23
|