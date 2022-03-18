***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 2022 yılı finansal raporlama takvimi tablodaki şekildedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2022 31/03/2022 09/05/20222. Çeyrek01/04/2022 30/06/2022 11/08/20223. Çeyrek01/07/2022 30/09/2022 02/11/2022Yıllık01/01/2022 31/12/2022 15/02/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011496BIST