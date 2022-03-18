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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim

18.03.2022 18:29
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 2022 yılı finansal raporlama takvimi tablodaki şekildedir.
  
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
  
Saygılarımızla
  
 
  
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 09/05/2022
2. Çeyrek
01/04/2022 30/06/2022 11/08/2022
3. Çeyrek
01/07/2022 30/09/2022 02/11/2022
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 15/02/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011496


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 2,11 53.511.963 % 9,33  
MARTI 2,19 33.091.868 % 8,42  
EMNIS 22,40 363.240 % 7,28  
ENKAI 15,21 164.550.990 % 7,11  
EGGUB 216,60 49.921.068 % 6,80  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7913 14,7969 % 0,65  
Euro 16,3411 16,3642 % 0,24  
Sterlin 19,4470 19,5445 % 1,02  
Frank 15,7902 15,8853 % 1,16  
Riyal 3,9380 3,9577 % 0,92  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 -11,83  
Altın Gr. 920 920 3,14  
Cumhuriyet 6.074 6.166 -11,00  
Tam 6.047 6.199 -10,57  
Yarım 2.923 2.999 -5,11  
Çeyrek 1.466 1.499 -2,55  
Gümüş.Ons 24,98 25,03 -0,37  
Gümüş Gr. 11,93 11,94 -0,04  
B. Petrol 107 107 0,23  
Seans Raporu 18:05
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