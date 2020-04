***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Ek dosyaların büyüklüğü sebebiyle, sürecin daha önceki aşamaları ile ilgili ekler çıkartılmıştır. HayırDüzeltme Nedeni Ek dosyaların büyüklüğü sebebiyle, sürecin daha önceki aşamaları ile ilgili ekler çıkartılmıştır.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 04.03.2020Genel Kurul Tarihi 01.04.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2020Ülke TürkiyeŞehir YALOVAİlçe ÇİFTLİKKÖYAdres Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy YalovaGündem Maddeleri1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,7 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine uygun olarak Şirketimizin 9 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 138.750.000 TL arttırılarak 323.750.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirket'in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 01.04.2020 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova ‘ da yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır.Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturulduGündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verildi.Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okundu.Gündemin 4.maddesi uyarınca 2019 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oyçokluğu ile ibra edildiler.Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının 3' ü bağımsız toplam 9 üye, görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine ve Raif Ali Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Ahmet Cemal Dördüncü, İzer Lodrik, Alize Dinçkök, Cengiz Taş, Lale Develioğlu, Kamil Batur Şulen ve İlknur Gür Uralcan'ın seçilmesine karar verildi.Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 13.250-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 10. maddesi uyarınca Şirket pay sahipleri ve yöneticilerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işleri hakkında genel kurula bilgi verildi.Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 12. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine uygun olarak Şirketimizin 9 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında genel kurula bilgi verildi.Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2019 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 78.700,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.Gündemin 14.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2019 yılında üçüncü kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet hususunda bilgi verildi.Gündemin 15.maddesi uyarınca, Şirketimizin 185.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 425.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde ve tamamı iç kaynaklardan olmak üzere Yönetim Kurulumuzca 138.750.000-TL arttırılarak 323.750.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak bilgi verildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AKSA AKRİLİK-TOPLANTI TUTANAĞI-01.04.2020.pdf - TutanakEK: 2 hazirun_final_KAP 2019.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:1. Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 01.04.2020 tarihinde saat 10.30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova adresinde yapılmasına,
Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,
Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,
Karar verilmiştir.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.