***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.03.2021 19:13
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 09.03.2021
Genel Kurul Tarihi 06.04.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir YALOVA
İlçe ÇİFTLİKKÖY
Adres Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova
Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine uygun olarak Şirketimizin 9 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması
13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümani_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020_ENG.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 TOPLANTI İLANI-AKSA-2020.pdf - İlan Metni
EK: 4 INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR 2020.pdf - İlan Metni
EK: 5 Aksa Esas Sözleşme değişikliği Karar Eki.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Esas Sözleşme Tadili ENG 2020.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Ek Açıklamalar
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:
1. Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 06.04.2021 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova adresinde yapılmasına,
2. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,
karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916644
BIST