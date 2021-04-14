***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 09.03.2021Genel Kurul Tarihi 06.04.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2021Ülke TürkiyeŞehir YALOVAİlçe ÇİFTLİKKÖYAdres Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy YalovaGündem Maddeleri1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine uygun olarak Şirketimizin 9 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi15 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirket'in 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 06.04.2021 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova ‘ da yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır.Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturulduGündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verildi.Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okundu.Gündemin 4.maddesi uyarınca 2020 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oyçokluğu ile ibra edildiler.Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 15.250-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirket pay sahipleri ve yöneticilerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işleri hakkında genel kurula bilgi verildi.Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.Gündemin 11. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine uygun olarak Şirketimizin 9 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında genel kurula bilgi verildi.Gündemin 12. maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak bağış ve yardımların üst sınırının her takvim yılı için 12.000.000,00-TL olarak belirlenmesi konusunda Genel Kurul'un onayı alındı.Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2020 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 629.004,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.Gündemin 14.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2020 yılında üçüncü kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet hususunda bilgi verildi.Gündemin 15.maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayı alındı.Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun KAP 2020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 AKSA-TOPLANTI TUTANAĞI -06.04.2021 İmzasız.pdf - TutanakEK: 3 Esas Sözleşme tadili - Bakanlık onay yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:1. Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 06.04.2021 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova adresinde yapılmasına,2. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928104BIST