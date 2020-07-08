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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

08.07.2020 20:40
GÜNCEL HABERLER



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
09.05.2018
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.05.2018 tarihli aldığı karara istinaden geri alınmış olan paylardan 774.833 adet payın satışı 8,00-8,18 TL fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
AKSA 08/07/2020 10.905 % 0,0034 8 % 0,3685 22.295,2 -
AKSA 08/07/2020 28.483 % 0,0088 8,02 % 0,3597 58.802,97 -
AKSA 08/07/2020 162.846 % 0,0503 8,03 % 0,3094 337.822,97 -
AKSA 08/07/2020 116.637 % 0,036 8,04 % 0,2734 243.129,07 -
AKSA 08/07/2020 111.895 % 0,0346 8,05 % 0,2388 234.363,35 -
AKSA 08/07/2020 22.951 % 0,0071 8,06 % 0,2317 48.300,23 -
AKSA 08/07/2020 21.096 % 0,0065 8,07 % 0,2252 44.607,36 -
AKSA 08/07/2020 86.915 % 0,0268 8,08 % 0,1984 184.650,35 -
AKSA 08/07/2020 16.377 % 0,0051 8,09 % 0,1933 34.956,6 -
AKSA 08/07/2020 50.585 % 0,0156 8,1 % 0,1777 108.479,2 -
AKSA 08/07/2020 21.762 % 0,0067 8,11 % 0,171 46.886,09 -
AKSA 08/07/2020 21.041 % 0,0065 8,12 % 0,1645 45.543,11 -
AKSA 08/07/2020 34.211 % 0,0106 8,14 % 0,1539 74.733,71 -
AKSA 08/07/2020 21.277 % 0,0066 8,15 % 0,1473 46.692,24 -
AKSA 08/07/2020 13.625 % 0,0042 8,16 % 0,1431 30.036,22 -
AKSA 08/07/2020 12.931 % 0,004 8,17 % 0,1391 28.635,62 -
AKSA 08/07/2020 21.296 % 0,0066 8,18 % 0,1325 47.372,81 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857667


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PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
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Sterlin 8,6359 8,6793 % 0,67  
Frank 7,2873 7,3312 % 0,53  
Riyal 1,8245 1,8337 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 12,49  
Altın Gr. 399 399 3,13  
Cumhuriyet 2.584 2.606 22,30  
Tam 2.660 2.674 22,90  
Yarım 1.292 1.308 11,20  
Çeyrek 646 655 5,70  
Gümüş.Ons 18,64 18,69 0,40  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,10  
B. Petrol 43,27 43,27 0,19  
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