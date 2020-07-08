***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi09.05.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 09.05.2018 tarihli aldığı karara istinaden geri alınmış olan paylardan 774.833 adet payın satışı 8,00-8,18 TL fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarAKSA 08/07/2020 10.905 % 0,0034 8 % 0,3685 22.295,2 -AKSA 08/07/2020 28.483 % 0,0088 8,02 % 0,3597 58.802,97 -AKSA 08/07/2020 162.846 % 0,0503 8,03 % 0,3094 337.822,97 -AKSA 08/07/2020 116.637 % 0,036 8,04 % 0,2734 243.129,07 -AKSA 08/07/2020 111.895 % 0,0346 8,05 % 0,2388 234.363,35 -AKSA 08/07/2020 22.951 % 0,0071 8,06 % 0,2317 48.300,23 -AKSA 08/07/2020 21.096 % 0,0065 8,07 % 0,2252 44.607,36 -AKSA 08/07/2020 86.915 % 0,0268 8,08 % 0,1984 184.650,35 -AKSA 08/07/2020 16.377 % 0,0051 8,09 % 0,1933 34.956,6 -AKSA 08/07/2020 50.585 % 0,0156 8,1 % 0,1777 108.479,2 -AKSA 08/07/2020 21.762 % 0,0067 8,11 % 0,171 46.886,09 -AKSA 08/07/2020 21.041 % 0,0065 8,12 % 0,1645 45.543,11 -AKSA 08/07/2020 34.211 % 0,0106 8,14 % 0,1539 74.733,71 -AKSA 08/07/2020 21.277 % 0,0066 8,15 % 0,1473 46.692,24 -AKSA 08/07/2020 13.625 % 0,0042 8,16 % 0,1431 30.036,22 -AKSA 08/07/2020 12.931 % 0,004 8,17 % 0,1391 28.635,62 -AKSA 08/07/2020 21.296 % 0,0066 8,18 % 0,1325 47.372,81 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857667BIST