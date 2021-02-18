***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi09.05.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 09.05.2018 tarihli aldığı hisse geri alım kararına istinaden, Şirket'in elinde bulunan 1.156.106 TL nominal değerli (adet) Aksa hissesinin tamamı özel emir ile ilişkili taraf niteliğinde olmayan yurtiçi kurumsal yatırımcı veya yatırımcılara 16,00 TL bedel ile satılmıştır.Aksa Akrilik daha önceki alımlarında yaptığı üzere, piyasa şartlarını dikkate alarak hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla, gerekli görüldüğünde Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği şartlara uygun olacak şekilde borsada kendi paylarının geri alımını/satışını yapmaya devam edebilir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarAKSA 18/02/2021 1.156.106 % 0,3571 16 % 0 10.940.770 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910904BIST