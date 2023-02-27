***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
27.02.2023 18:36
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında Müşterek yönetime tabi ortaklığımız DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti ('"DowAksa") ‘nin üretmiş olduğu karbon elyafların kullanılacağı ve bu yönde anlaşmaların sağlandığına dair haberler yer almaktadır. DowAksa uzun yıllardır yapı güçlendirmede kullanılmak üzere ürün satışı yapmakta olup, son gelişmeler çerçevesinde alınmış bir karar veya imzalanmış bir anlaşma yoktur. Şu an için DowAksa tesisi tam kapasite çalışarak mevcut sözleşme ve taahhütlerini yerine getirmektedir ve yapısal güçlendirme ürünlerinde kullanılabilecek kapasite konusunda üst düzeyde görüşmelere devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117272
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9680
En Düşük
18,7920
18:0520,0307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1217
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0752
En Düşük
19,8029
18:051.104,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.104,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099,08
|
1.106,32
En Düşük
1.094,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8803
|18,8847
|% 0,05
|
|Euro
|20,0232
|20,0307
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,7031
|22,8170
|% 1,02
|
|Frank
|20,0802
|20,2012
|% 0,49
|
|Riyal
|5,0176
|5,0428
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|8,17
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.105
|5,58
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.522
|7.580
|-44,00
|
|Yarım
|3.675
|3.709
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.855
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,56
|12,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD