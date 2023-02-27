***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarında deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında Müşterek yönetime tabi ortaklığımız DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti ('"DowAksa") ‘nin üretmiş olduğu karbon elyafların kullanılacağı ve bu yönde anlaşmaların sağlandığına dair haberler yer almaktadır. DowAksa uzun yıllardır yapı güçlendirmede kullanılmak üzere ürün satışı yapmakta olup, son gelişmeler çerçevesinde alınmış bir karar veya imzalanmış bir anlaşma yoktur. Şu an için DowAksa tesisi tam kapasite çalışarak mevcut sözleşme ve taahhütlerini yerine getirmektedir ve yapısal güçlendirme ürünlerinde kullanılabilecek kapasite konusunda üst düzeyde görüşmelere devam etmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117272BIST