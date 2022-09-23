***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.09.2022 17:18
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.08.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 1.200.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 22.09.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur.
SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064985
BIST
17:273.291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -4,63
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
17:2718,4191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1005
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4191
En Düşük
18,3035
17:2717,9022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,1391
|Açılış
|: 18,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,8875
17:27974,06
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,83
|Açılış
|: 974,06
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler17:27
|ULKER
|21,78
|149.074.125
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|190.958.186
|% 10,00
|
|GLBMD
|13,53
|15.005.861
|% 10,00
|
|VESTL
|35,76
|1.207.849.911
|% 9,96
|
|DESA
|28,74
|17.656.503
|% 9,95
|
|OZRDN
|19,35
|30.242.496
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,11
|42.498.008
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|9.240.927
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|19.606.879
|% -9,97
|
|KZBGY
|26,04
|217.153.004
|% -9,96
|
|THYAO
|70,95
|4.488.581.560
|% -0,49
|
|SASA
|61,25
|2.860.295.203
|% 5,51
|
|SAHOL
|27,20
|1.764.096.702
|% -0,22
|
|SISE
|27,14
|1.543.789.498
|% -1,38
|
|VAKBN
|7,65
|1.509.307.985
|% -1,29
|
|EKGYO
|3,98
|1.418.559.181
|% -1,24
|
|ZOREN
|4,55
|1.077.775.230
|% 7,31
|
|VAKBN
|7,65
|1.509.307.985
|% -1,29
|
|HALKB
|7,65
|1.269.304.473
|% -1,92
|
|DOHOL
|5,28
|846.627.124
|% 0,57
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4032
|18,4191
|% 0,55
|
|Euro
|17,8876
|17,9022
|% -0,77
|
|Sterlin
|20,1626
|20,2637
|% -1,87
|
|Frank
|18,7352
|18,8481
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8788
|4,9033
|% 0,57
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-27,30
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|-15,00
|
|Tam
|6.659
|6.770
|8,00
|
|Yarım
|3.237
|3.300
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,82
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,13
|-0,44
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|-4,55
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42BIOEN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 12.45 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 632, 192 adet işlem
-
17:40IZMDC
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 651, 234 adet işlem
-
17:39KRSTL
Yüzde -3.81 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 079, 200 adet işlem
-
17:38XU100
Endeks 3, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 47, 162.00 milyon TL de
-
17:38SKBNK
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 749, 553 adet işlem