***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 22.08.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/ belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 1.200.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 22.09.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur.SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064985BIST