Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.08.2022 18:53
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içinde borçlanma aracı ihracı konusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 23. maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden 1) Şirketimizce, 1.200.000.000 TL (birmilyarikiyüzmilyon Türk Lirası) nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 1 (bir) yıl (1 yıl dahil) olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2) İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak, iskontolu ve/veya sabit kuponlu veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, 3) İşbu karar kapsamında borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesine, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışın tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve bu çerçevede Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Aracılık Sözleşmesi imzalanması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususunda Şirketimizin imza yetkililerinden Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Raif Ali Dinçkök, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Dördüncü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Cengiz TAŞ ve Mali İşler Direktörü Sn.Erdinç KAZAK'dan herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izni takip eden bir sene süresince Şirketi temsil ve ilzam etmelerine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmasına, karar verilmiştir. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057285


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052 En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru