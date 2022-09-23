***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.08.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 1.200.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 22.09.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064786BIST