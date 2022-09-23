***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.09.2022 09:31
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.08.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 1.200.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 22.09.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064786
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
0
En Düşük
0
18:0518,3976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,3976
En Düşük
18,3035
18:0518,0746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
18,0164
18:05989,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,29
|Açılış
|: 989,18
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|ULUFA
|7,90
|40.951.456
|% 0,00
|
|SUNTK
|26,74
|95.049.073
|% 0,00
|
|SMRTG
|57,05
|588.773.868
|% 0,00
|
|YYLGD
|20,84
|242.087.375
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,16
|23.027.964
|% 0,00
|
|ULUFA
|7,90
|40.951.456
|% 0,00
|
|SUNTK
|26,74
|95.049.073
|% 0,00
|
|SMRTG
|57,05
|588.773.868
|% 0,00
|
|YYLGD
|20,84
|242.087.375
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,00
|
|SASA
|58,05
|2.479.659.821
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 0,00
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3904
|18,3974
|% 0,43
|
|Euro
|18,0476
|18,0660
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,5836
|20,6869
|% 0,18
|
|Frank
|18,7223
|18,8351
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8704
|4,8948
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|0,94
|
|Altın Gr.
|989
|989
|5,24
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.682
|6.785
|23,00
|
|Yarım
|3.256
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.656
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,68
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-0,43
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
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17:57XU030
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