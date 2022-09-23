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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.09.2022 09:31
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 22.09.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.08.2022 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 1.200.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 22.09.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064786


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