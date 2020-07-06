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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

06.07.2020 18:44
GÜNCEL HABERLER



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi ("Aksa") ile Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama Anonim Şirketi ("Ak-Pa") arasında 2020 yılında gerçekleştirilen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin ihraç kayıtlı satış yaptığı Ak-Pa Tekstil İhracat  Pazarlama A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan  yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan hasılata oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi neticesinde hazırlanan işbu raporda Aksa tarafından Ak-Pa'ya düzenlenen faturaların tutarları ile Ak-Pa tarafından bu ürünleri satın alan üçüncü taraflara fatura edilen tutarların aynı olması sebebiyle ve özü itibariyle ilişkili olmayan taraflarla yapılan işlemler olduğu ve  işlemlerin piyasa şartları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855254


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.932.672 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.438.523 % 10,00  
ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
OYAKC 9,25 278.367.147 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5465 8,5893 % 0,10  
Frank 7,2625 7,3062 % 0,53  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 8,35  
Altın Gr. 393 394 1,41  
Cumhuriyet 2.615 2.655 11,00  
Tam 2.625 2.637 16,50  
Yarım 1.275 1.290 8,00  
Çeyrek 637 646 4,00  
Gümüş.Ons 18,21 18,24 0,22  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 0,05  
B. Petrol 43,05 43,05 0,25  
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