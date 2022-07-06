***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi ("Aksa") ile Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama Anonim Şirketi ("Ak-Pa") arasında 2022 yılında gerçekleştirilen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun sonuç bölümü aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesine istinaden Şirketimizin ihraç kayıtlı satış yaptığı Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan hasılata oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi neticesinde hazırlanan işbu raporda Aksa tarafından Ak-Pa'ya düzenlenen faturaların tutarları ile Ak-Pa tarafından bu ürünleri satın alan üçüncü taraflara fatura edilen tutarların aynı olması sebebiyle ve özü itibariyle ilişkili olmayan taraflarla yapılan işlemler olduğu ve işlemlerin piyasa şartları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042192BIST