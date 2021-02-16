***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AKSA, TRAAKSAW91E1 Peşin 0,8700000 87 15 0,7395000 73,95Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 13.04.2021 15.04.2021 14.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AKSA, TRAAKSAW91E1 0 0Ek AçıklamalarAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 439.953.140,00, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 453.298.901,11-TL'dir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 439.953.140,00-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından- Yasal kayıtlarımızda yer alan 453.298.901,11-TL.tutarındaki net dönem karından kayıtlarımızda yer alan I.Tertip Yasal Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası hükmünde ve Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 25.maddesinde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla yalnızca 14.739.243,72-TL'nin I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,- Şirketimizin 323.750.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 16.187.500,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,- Kalan tutar olan 409.026.396,28-TL'den 265.475.000,00-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,82-TL, temettü oranı brüt % 82,00.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,-Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 26.547.500,00 – TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına-Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 281.662.500,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,8700-TL, temettü oranı brüt % 87,00.) tespit edilmesine,- Temettü bedellerinin 13 Nisan 2021 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,2. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,3. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar dağıtım tablosu_2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 323.750.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 181.725.217,85Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 492.675.140 527.297.561,34. Vergiler ( - ) 52.722.000 73.998.660,195. Net Dönem Kârı 439.953.140 453.298.901,116. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 14.739.243,72 14.739.243,728. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 425.213.896,28 438.559.657,39Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 629.00410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 425.842.900,2811. Ortaklara Birinci Kâr Payı 16.187.500* Nakit 16.187.500* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 265.475.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 26.547.50017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 117.003.896,28 130.349.657,3920. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 239.413.125 56,3 0,7395 73,95TOPLAM 239.413.125 56,3 0,7395 73,95Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları"3. Dönem Karı" satırında SPK' ya göre kolonunda yazan tutar konsolide vergi öncesi kar, Yasal Kayıtlara göre kolonunda yazan tutar ise Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanan solo mali tablolardaki net dönem karı tutarıdır.Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910183BIST