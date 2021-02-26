***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2021 16:01
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 425.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2021
Ek Açıklamalar
Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için 26 Şubat 2021 tarihinde başvurulmuştur
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Aksa Esas Sözleşme değişikliği Karar Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913315
BIST
15:471.472
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,93
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:477,4432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0905
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:479,0232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0668
|Açılış
|: 8,9600
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
15:47419,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,41
|Açılış
|: 419,95
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.739.422
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|EGGUB
|222,40
|134.709.395
|% 8,86
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,50
|1.594.234.470
|% 0,82
|
|KOZAL
|128,50
|1.318.557.539
|% 0,23
|
|GARAN
|8,91
|1.093.737.541
|% -1,87
|
|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
|
|SASA
|39,88
|778.263.463
|% -4,36
|
|EKGYO
|2,25
|706.134.717
|% -2,60
|
|TSKB
|1,66
|382.320.706
|% -3,49
|
|KARSN
|3,94
|696.773.671
|% -6,86
|
|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,31
|198.197.068
|% -3,68
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4365
|7,4412
|% 1,20
|
|Euro
|9,0121
|9,0219
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,3072
|10,3589
|% 0,37
|
|Frank
|8,1397
|8,1887
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9677
|1,9776
|% 0,67
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-7,14
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|39,00
|
|Tam
|2.784
|2.855
|40,28
|
|Yarım
|1.346
|1.381
|19,49
|
|Çeyrek
|675
|690
|9,74
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-1,07
|