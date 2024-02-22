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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.02.2024 17:06
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.02.2024

Ek Açıklamalar
Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için 22 Şubat 2024 tarihinde başvurulmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Aksa Esas Sözleşme Karar Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251342


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