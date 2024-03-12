***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.02.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2024Ek AçıklamalarEsas sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz tarafımıza tebliğ edilen, T.C. Ticaret Bakanlığı' nın E-50035491-431.02-00094700985 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadili - Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258102BIST