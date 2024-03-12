***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.03.2024 17:09
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2024
Ek Açıklamalar
Esas sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline ilişkin başvurumuz tarafımıza tebliğ edilen, T.C. Ticaret Bakanlığı' nın E-50035491-431.02-00094700985 sayılı ekteki yazısı ile uygun bulunmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izinlerin alınmasının ardından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadili - Ticaret Bakanlığı Onay Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258102
BIST