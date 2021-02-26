***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya (Japan Credit Rating Eurasia Rating) Derecelendirme A.Ş. , Şirket'imizin uzun vadeli ulusal notunu yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, uzun vadeli ulusal notunu "AA (Trk)", görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümler ise ülke tavanı olan "BB+" ve "Negatif" olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913307BIST