***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.02.2021 15:55
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya (Japan Credit Rating Eurasia Rating) Derecelendirme A.Ş. , Şirket'imizin uzun vadeli ulusal notunu yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, uzun vadeli ulusal notunu "AA (Trk)", görünümünü ise "Stabil" olarak belirlemiştir. Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümler ise ülke tavanı olan "BB+" ve "Negatif" olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913307
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0925
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0440
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05413,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -5,36
|Açılış
|: 413,18
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4389
|7,4452
|% 1,26
|
|Euro
|8,9924
|9,0004
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,3309
|10,3827
|% 0,60
|
|Frank
|8,1342
|8,1832
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9746
|1,9846
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-43,07
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,37
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,18
|
|B. Petrol
|64,87
|64,87
|-1,25
|