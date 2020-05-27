***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
27.05.2020 15:38
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/05/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
19/07/2019
Açıklama
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve Derecelendirme Notu hizmeti almak üzere SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş. ile bulunan sözleşmesini 27 Mayıs 2020 tarihinde 1 (bir) yıl süre ile uzatmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846908
BIST
15:31105.357
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|15.459.670
|% 10,00
|
|DOCO
|378,80
|218.095.343
|% 9,99
|
|KENT
|473,60
|12.439.669
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|12.476.880
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.636.188
|% 9,96
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|AYCES
|29,34
|1.816.270
|% -10,00
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|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
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|CMENT
|35,20
|6.303.488
|% -9,97
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|RTALB
|28,02
|25.229.834
|% -9,96
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|TKURU
|16,91
|208.551
|% -9,96
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|THYAO
|12,26
|1.472.419.577
|% 9,37
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|GARAN
|7,65
|1.028.063.652
|% 1,46
|
|ASELS
|30,10
|729.012.142
|% 2,80
|
|TUPRS
|83,95
|656.955.135
|% 4,74
|
|PGSUS
|58,20
|646.498.585
|% 8,28
|
|EKGYO
|1,44
|293.435.598
|% 5,88
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|GSRAY
|2,94
|399.757.957
|% 9,29
|
|GARAN
|7,65
|1.028.063.652
|% 1,46
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|THYAO
|12,26
|1.472.419.577
|% 9,37
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|TSPOR
|5,51
|589.143.295
|% 6,37
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2940
|8,3356
|% 0,60
|
|Frank
|6,9598
|7,0018
|% 0,68
|
|Riyal
|1,7986
|1,8077
|% 1,16
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-10,25
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|Altın Gr.
|370
|370
|1,75
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|Cumhuriyet
|2.404
|2.432
|1,50
|
|Tam
|2.474
|2.495
|1,70
|
|Yarım
|1.207
|1.220
|0,70
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,02
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|B. Petrol
|35,45
|35,45
|-0,72
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