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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

20.07.2020 16:11
GÜNCEL HABERLER



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/05/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/05/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
20/07/2020
Açıklama

       Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,72 olarak revize edilmiş olup alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 97,62, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 98,43, Menfaat Sahipleri 98,51 ve Yönetim Kurulu 95,51 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
97,62 98,43 98,51 95,51 97,22




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860521


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PKENT 445,50 997.475 % 10,00  
MERIT 33,88 326.872 % 10,00  
BERA 7,93 8.823.798 % 9,99  
BFREN 606,50 3.417.628 % 9,99  
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Sterlin 8,6382 8,6815 % 0,55  
Frank 7,2782 7,3221 % 0,04  
Riyal 1,8232 1,8323 % 0,03  
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Altın Ons 1.816 1.816 5,58  
Altın Gr. 400 400 1,28  
Cumhuriyet 2.598 2.620 20,90  
Tam 2.676 2.688 21,50  
Yarım 1.299 1.315 10,50  
Çeyrek 652 658 5,20  
Gümüş.Ons 19,65 19,67 0,33  
Gümüş Gr. 4,32 4,33 0,06  
B. Petrol 42,86 42,86 -0,28  
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