***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
27.05.2022 09:18
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/05/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2021
Açıklama
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ve Derecelendirme Notu hizmeti almak üzere SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hiz. A.Ş. ile bulunan sözleşmesini 27 Mayıs 2022 tarihinde 1 (bir) yıl süre ile uzatmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032849
BIST
10:472.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,60
|Açılış
|: 2.454
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 972,60
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979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:47
|RODRG
|17,60
|2.986.102
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|GEDIK
|7,02
|9.795.131
|% 7,34
|
|HATEK
|20,82
|10.606.391
|% 7,32
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|MZHLD
|56,45
|965.283
|% -3,26
|
|AVTUR
|2,33
|371.968
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,30
|76.878.222
|% -2,26
|
|THYAO
|44,60
|1.000.222.340
|% 0,31
|
|KARSN
|6,66
|650.198.191
|% 4,06
|
|EREGL
|33,40
|534.049.933
|% 3,02
|
|KRDMD
|14,90
|452.043.776
|% 1,71
|
|KOZAL
|192,80
|355.888.010
|% -0,46
|
|KARSN
|6,66
|650.198.191
|% 4,06
|
|DOHOL
|3,84
|244.351.020
|% 2,13
|
|SKBNK
|1,30
|76.878.222
|% -2,26
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|EKGYO
|2,63
|146.501.458
|% 0,77
|
|KRDMD
|14,90
|452.043.776
|% 1,71
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|16,3752
|16,3874
|% 0,24
|
|Euro
|17,5728
|17,5892
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,6244
|20,7279
|% 0,38
|
|Frank
|17,0014
|17,1038
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3553
|4,3772
|% 0,25
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|7,40
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,46
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,06
|