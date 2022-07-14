***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
14.07.2022 15:09
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
27/05/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
27/05/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
14/07/2022
Açıklama
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,75 olarak revize edilmiş olup alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 98,18, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 98,69, Menfaat Sahipleri 98,82 ve Yönetim Kurulu 95,58 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
98,18 98,69 98,82 95,58 97,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045353
BIST