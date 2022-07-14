***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi27/05/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi27/05/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi14/07/2022AçıklamaTürkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,75 olarak revize edilmiş olup alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 98,18, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 98,69, Menfaat Sahipleri 98,82 ve Yönetim Kurulu 95,58 olarak belirlenmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaPay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not98,18 98,69 98,82 95,58 97,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045353BIST