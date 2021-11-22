***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüYalova İli, Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Mahallesi Pirinçlik Mevkii Yüzölçümü: 16.965,79 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/11/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli25.620.000,00 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,43Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)7,91Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,40Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)1,34Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,02İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,62Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTapu işlemleri 15 gün içerisinde tamamlanacaktırSatış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiArsa niteliğinde varlığın satışından elde edilecek gelirin işletme faaliyetlerine kazandırılması amaçlanmakta olup ortaklığın faaliyetlerine olumlu etkisi olacaktır.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı24,4 Milyon TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiSağlanacak nakit işletme faaliyetlerinde kullanılacaktır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYokturKarşı TarafAkkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiHakim ortağın bağlı ortaklığıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPiyasa DeğeriDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası01.11.2021 / 2021/1435Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıLotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar25.620.000 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBir önceki duyurunun açıklama kısmındaki satış bedeli sehven yanlış yazılmış olup, doğru satış bedeli tabloda belirtildiği şekilde 25.620.000 TL'dir.Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi Taşköprü Mahallesi 114 ada, 40 parselde Şirketimizin sahip olduğu mülkiyet hakları ve hisselerinin tamamının Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescili için söz konusu hisselere tekabül eden 16.965,79 m2 büyüklüğündeki arsanın 25 Milyon 620 Bin TL'ye satımasına karar verilmiştirKamoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla,Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978878BIST