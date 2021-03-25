***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30.06.2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi07.07.2014Davanın Konusu2013 yılı Genel Kurul Gündemine ilişkin bazı kararların iptaliKarşı Taraf(lar)Ömer DinçkökDavanın TutarıYokturDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi (Eski:İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesi) 2014/721 (Eski:2014/ 225)Davanın Duruşma TarihiYokturAlınan KararYokturBir Sonraki Duruşma Tarihi10.06.2021Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYokturOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYokturAçıklamalarŞirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında alınan bazı kararların iptali talepli davanın temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nce verilen bozma kararı, yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin karar düzeltme incelemesinden geçerek ilk derece Mahkemesine gönderilmiş olup yargılamaya yeniden İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/198 E. sayılı dosyası nezdinde devam edilecektir. Mahkemece ilk duruşmanın 10 Haziran 2021 günü saat 15:10'da yapılmasına karar verilmiştir.Kamoyunun bilgisine sunulur,Saygılarımızla,Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920341BIST