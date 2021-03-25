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***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

25.03.2021 09:10



***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
30.06.2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
07.07.2014
Davanın Konusu
2013 yılı Genel Kurul Gündemine ilişkin bazı kararların iptali
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi (Eski:İstanbul 31. Asliye Ticaret Mahkemesi) 2014/721 (Eski:2014/ 225)
Davanın Duruşma Tarihi
Yoktur
Alınan Karar
Yoktur
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
10.06.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

       Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında alınan bazı kararların iptali talepli davanın temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 11.Hukuk Dairesi'nce verilen bozma kararı, yine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin karar düzeltme incelemesinden geçerek ilk derece Mahkemesine gönderilmiş olup yargılamaya yeniden İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2021/198 E. sayılı dosyası nezdinde devam edilecektir. Mahkemece ilk duruşmanın 10 Haziran 2021 günü saat 15:10'da yapılmasına karar verilmiştir.
Kamoyunun bilgisine sunulur,
Saygılarımızla,
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920341


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